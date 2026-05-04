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曼谷重塑绿色城市——东南亚城市可借鉴的发展经验

本期播客将带您走进泰国首都曼谷，了解这座城市推动绿色转型的实践故事。从城市绿地改造、河渠生态复兴到发展清洁交通，曼谷的探索正为越南各地城市迈向可持续发展提供诸多有益启示。

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本期播客将带您走进泰国首都曼谷，了解这座城市推动绿色转型的实践故事。从城市绿地改造、河渠生态复兴到发展清洁交通，曼谷的探索正为越南各地城市迈向可持续发展提供诸多有益启示。

当前，越南各大城市正面临环境压力加剧、交通拥堵以及公共空间不足等问题，探索绿色、可持续的城市发展模式已成为大势所趋。(完)

越通社
#绿色转型 #曼谷 #东南亚

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