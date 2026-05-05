越南高校首次荣获2026年高等教育亚洲大奖最佳领导与管理团队奖

值此南方解放、国家统一51周年纪念日（1975年4月30日—2026年4月30日）即将到来之际，越南教育部门开展了丰富多彩且富有意义的活动，面向广大中小学生和幼儿。其中，幼儿园小朋友们尤其兴奋地参与制作“金星红旗”手工活动。通过这一活动，孩子们了解到金星红旗是越南国旗，是越南民族神圣的象征，也是每一位越南人民的骄傲。活动不仅帮助孩子们从小培养爱国情怀和民族自豪感，也为今后的学习与全面发展奠定知识与技能基础。