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越南外交部副部长阮孟强：开启越南—斯里兰卡关系发展新阶段

值此越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越南外交部副部长阮孟强表示，此访具有十分重要的对外意义，将为越南与斯里兰卡传统友好关系和多领域合作开启新的发展阶段。

2025年5月4日下午，越共中央总书记苏林在河内会见了正在对越南进行国事访问并出席联合国卫塞节（Vesak）的斯里兰卡总统、斯里兰卡人民解放阵线（JVP）领导人阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社
2025年5月4日下午，越共中央总书记苏林在河内会见了正在对越南进行国事访问并出席联合国卫塞节（Vesak）的斯里兰卡总统、斯里兰卡人民解放阵线（JVP）领导人阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

越通社河内 ——值此越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越南外交部副部长阮孟强表示，此访具有十分重要的对外意义，将为越南与斯里兰卡传统友好关系和多领域合作开启新的发展阶段。

阮孟强指出，此访应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请进行，是自两国1970年建交以来越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问，充分体现越南对斯里兰卡及南亚地区的高度重视，同时也再次彰显越南一贯加强同传统友好伙伴关系的方针。

阮孟强强调，越南与斯里兰卡拥有悠久的友好关系，在历史各阶段相互支持、相互帮助。特别是胡志明曾三次到访斯里兰卡开展革命活动，在当地人民心中留下深刻印象。在此基础上，此访有望进一步巩固传统友谊，增强两国领导人和人民之间的政治互信。

在斯里兰卡正努力实现经济复苏与发展的背景下，此访也体现了越南对斯里兰卡的关心与支持，同时为双方在下一阶段合作注入新动力、明确新方向。

阮孟强表示，斯里兰卡地处印度洋要冲，拥有近3000万人口，是一个潜力巨大的市场。推动与斯里兰卡关系不仅有助于拓展双边合作空间，也将加强越南与南亚地区的联通，促进出口、投资并巩固供应链。此外，双方在海洋经济、海上安全、港口联通以及文化、旅游、佛教交流和民间往来等领域仍有广阔合作前景。

关于双边关系现状，阮孟强表示，两国在政治互信和发展理念相近的基础上，已在多个领域保持有效合作，建立了外交部长级双边合作委员会、副外长级政治磋商机制以及多项经贸合作机制。2025年斯里兰卡总统访越期间，双方发表联合声明并签署农业、教育等领域多项合作文件。

不过，双边经贸合作仍有较大提升空间，目前贸易额超过2亿美元，尚未与潜力相匹配。阮孟强表示，双方期待借此访设定更高目标，推动贸易与投资增长，并落实包括越南企业在斯里兰卡开展的大型投资项目在内的具体合作。

与此同时，文化和旅游合作，特别是心灵旅游，被视为双边关系的一大亮点。双方正研究开通直航航线，以加强互联互通，促进人员往来和旅游、贸易发展。

阮孟强表示相信，苏林此次对斯里兰卡的国事访问将成为重要里程碑，为两国关系迈上新台阶注入动力，使政治互信不断巩固、合作更加务实高效。

此次访问不仅体现越南推动对斯里兰卡关系发展的坚定决心，也标志着两国关系正从传统友谊迈向共同发展合作的新阶段，为两国人民的共同利益与繁荣作出贡献。同时，与访问印度相结合，此次对外活动再次表明越南高度重视南亚地区，并致力于促进地区和平、稳定与发展。（完）


越通社
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