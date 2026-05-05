政府例行新闻发布会：自2026-2027学年起全国将统一使用一套教科书

越通社河内——越南教育培训部代表在5月4日下午举行的政府例行新闻发布会上发布了有关自2026-2027学年起全国统一使用一套教科书的信息。



教育培训部副部长范玉赏表示，这是根据越共中央政治局第71号决议及政府第281号决议所开展的任务。其中，明确要求统一使用一套教科书，并朝着到2030年实现教科书免费的目标迈进。



教育培训部决定选择越南教育出版社的“知识与生活连接”（Kết nối tri thức với cuộc sống）套书作为全国统一的教科书。



为了同步开展工作，教育培训部已下发文件，指导各地统一使用该套教科书；同时强调，教科书仅作为教学材料，教师和学生可以参考其他教材，避免此前已使用过的其他教科套书造成浪费。



此外，由于越南自2025年7月1日起实施二级地方政府模式，教育培训部已指导对教科书内容进行修订，特别是在历史、地理、公民教育等学科中，使其符合行政区划调整及实践要求。



范玉赏透露，按照国际惯例，一套教育计划通常具有10至15年的稳定性。然而，教育培训部仍将定期进行审查和更新，以符合实践需求。



在未来一段时间内，教学计划的调整方向将侧重于加强科学、技术、创新创意、STEM教育、数字化转型及人工智能（AI）等内容；同时加大对学生的生存技能、文化及艺术教育力度。教育改革中最重要的因素不仅是教材，而是教学方法、考核与评估方式的创新，特别是培养学生的自主学习能力。



教育培训部门的目标是从2026-2027学年起在全国范围内有效落实统一使用一套教科书，为提高新阶段的教育培训质量作出贡献。其目标是确保教育计划精简、减负，但仍能满足培养学生品质与能力的要求。（完）





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