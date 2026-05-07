促进越南与日本在开发领导和管理人力资源的合作

越通社河内—— 5月7日下午，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训副教授、博士会见日本国际协力机构（JICA）驻越南首席代表小林洋介（Kobayashi Yosuke），就促进越南领导和管理人力资源开发的合作方向，满足新发展纪元需求进行了讨论。



会见时，段明训强调，越南正步入一个新的发展纪元，对人力资源质量，特别是战略级领导和管理队伍提出了极高要求。他建议双方继续深化、提升并革新各培训合作项目。这是兑现双方政治承诺及重点合作协议的切实举措。



具体而言，除了继续有效维持现有的高级政治理论集中培训班外，胡志明国家政治学院希望JICA配合增设针对地方领导干部的专门培训班，符合两国领导人讨论的优先领域和实践问题，包括：数字化转型、绿色转型、应对气候变化和人工智能（AI）应用等。



为满足实践要求，段明训还建议大力革新培训模式，采取“共同建造知识”的方向，将理论学习与实地考察相结合，派遣干部前往日本企业进行研究和实地体验，从而在完成课程后，提升国际企业对接能力及地方治理水平。



小林洋介对段明训提出的合作方向表示高度赞同。他强调，JICA愿与越方开展合作，分享日本在发展过程中的经验。JICA还承诺将支持并加强日本企业与越南地方领导之间的对接。（完）

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