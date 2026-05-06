社会

切实保护网络环境中的儿童

5月6日，越南儿童权利保护协会（VACR）在河内举行第四届（2023-2028任期）非常规大会，200多名代表出席。

主持大会的主席团。图自越通社
主持大会的主席团。图自越通社

越通社河内 —— 5月6日，越南儿童权利保护协会（VACR）在河内举行第四届（2023-2028任期）非常规大会，200多名代表出席。

在涉及儿童的新问题层出不穷、数字化转型与网络环境影响日益加深的背景下，会议重点修改补充了多项内容，以完善任期后半程目标与行动战略，更好应对儿童心理健康、暴力侵害等现实挑战。

越南卫生部副部长阮知识在大会上表示，过去一段时间，儿童相关政策和法律法规体系持续完善，多项母婴保健、儿童保健、疫苗接种、事故伤害预防以及儿童心理健康关怀项目得到同步部署。

然而，儿童保护工作仍面临诸多挑战。基于这一现实，阮知识建议协会继续参与制定儿童相关政策，加强与各部委协调，提升基层干部队伍关于儿童权利实践的知识和技能，同时推动调查收集社会意见，以采取有力措施，应对溺水、事故伤害、校园安全、烟草危害以及网络环境中的儿童保护等当前突出问题。

越南儿童权利保护协会主席阮氏青和表示，今后，协会将继续贯彻落实中央关于在新形势下加强儿童照顾、教育和保护工作的第28-CT/TW号通知，扩大地方组织行使儿童权利保护职能，使父母、儿童照顾者接触非暴力教育方法的比例提高20%，大力开展2026-2030年网络环境中儿童保护和援助活动。

越南儿童权利保护协会强调，数字化转型将是协会未来活动的重点之一。

大会报告显示，在任期前半段，协会参与了多项儿童相关政策法律的建言献策；一些建议在交通、预防电子烟等领域得到采纳。

同时，协会及律师分会参与了近140起涉及暴力、侵犯儿童权利案件的咨询和援助，同时在各地开展了多项宣传和困境儿童帮扶活动。有关儿童的各项竞赛活动得以推进，效果显著，提高了社会对儿童权利的认识。

据协会统计，自任期开始至今，协会筹集超过2500亿越盾现金和物资，用于支持全国约23.5万名儿童。

大会还邀请并推举越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃女士担任越南儿童权利保护协会名誉主席。（完）

越通社
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