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岘港市全力完成边境地区六所九年一贯制寄宿学校

目前，在岘港市各山区边境乡的六所九年（小学和初中）一贯制寄宿学校项目正进入施工冲刺阶段。尽管面临诸多不利因素影响进度，但全市已要求各相关单位必须在8月30日之前完成全部工程。

各承包商正动员更多人力物力、重新规划施工现场、增加作业面以加快进度。图自越通社
各承包商正动员更多人力物力、重新规划施工现场、增加作业面以加快进度。图自越通社

越通社岘港——目前，在岘港市各山区边境乡的六所九年（小学和初中）一贯制寄宿学校项目正进入施工冲刺阶段。尽管面临诸多不利因素影响进度，但全市已要求各相关单位必须在8月30日之前完成全部工程。

这六所学校的投资建设被确定为向偏远地区传播知识的使命，旨在提高民智、促进经济社会发展、落实民族政策并筑牢祖国边防。

此前，落实越共中央政治局于2025年7月18日发布的关于边境乡学校建设投资主张的第81号结论，岘港市已于2025年启动了六所小学和初中一贯制寄宿学校建设项目。该项目总投资近1.8万亿越盾，资金来源为中央财政，规模达141个班级，可满足全市边境地区4800名学生的就学需求，预计将于2026年内竣工。

据岘港市民用建筑工业与技术基础设施投资项目管理委员会的消息，截至目前，六个项目正处于紧张施工和加快推进之中。部分项目已完成主体结构，但整体进度尚未达到要求。

为了克服这一困难，各承包商正动员更多人力物力、重新规划施工现场、增加作业面以加快进度，并组织昼夜奋战，以弥补滞后的工作量。施工工作持续进行，各方正利用有利的天气条件缩短执行时间。在接下来的时间内，将继续督促并要求相关单位加强资源投入，紧跟进度，力争按要求完成。

参与支持边境乡九年一贯制寄宿学校的建设是一项重要的政治任务，体现了全市武装力量在群众工作中的责任和作用，为促进教育事业发展、提高民智、巩固边境地区的“民心阵势”作出积极贡献。

岘港市军事指挥部要求各参与力量必须特别注重安全保障工作，严守军队纪律，保持团结精神，并与当地政府和人民紧密配合，下定决心圆满完成交付任务，争取让项目早日投入使用。（完）

越通社
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