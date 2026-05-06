越南参加2026年土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会

越通社河内——应土耳其国防部的邀请，越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团赴土耳其伊斯坦布尔参加2026年防务与航空航天展览会（SAHA 2026）。越南驻土耳其特命全权大使邓氏秋河参加相关活动。



今年展会汇聚了来自120个国家的1700多家企业，包括大型国防集团、各国政府及军事机构以及研究与发展中心。



此展共展示了300多项新型国防技术产品与解决方案。越南参加SAHA 2026充分体现了越南促进国防领域融入国际社会，推动国防工业合作向自立、自强、自主、现代化及军民两用方向发展，为建设革命化、正规化、精锐化、现代化的越南人民军队作出贡献，以更好满足新形势下捍卫祖国的任务要求的一惯主张。越南国防部在此展上介绍了越南国防工业的发展成果，交换国际防务展举办经验，为 2026年12月举办的第三届越南国际防务展做好准备。



参展期间，越南代表团参观了多家世界领先国防工业集团的展区，了解国防科技、航空航天工业、现代武器装备系统以及军民两用技术解决方案等领域的最新成果，同时促进科技研发与技术转让方面的合作发展。



特别是，越南军队电信工业集团（Viettel）高科技工业总公司（Viettel High Tech）在此展上介绍了73项高科技产品，涵盖雷达、电子战、无人机（UAV）、光电技术、军事通信、指挥控制系统、仿真模型以及专用5G网络等8个核心领域。



不仅仅停留在寻找客户的目标上，Viettel High Tech还与土耳其国防工业生态系统中的多家重要合作伙伴举行工作会谈，确立其在价值链中重要合作伙伴的地位。



SAHA 2026是Viettel逐步深入参与全球国防工业供应链的重要一步，也为“越南制造”解决方案进军国际市场奠定了基础。（完）



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