从“补充”到“引领”：推动民营经济实现历史性转变

越通社河内 ——海外越南企业家协会（BAOOV）副主席、旅老越南人总会常务委员范氏明红在接受越通社驻万象记者采访时表示，越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年来，在实践中产生了非常积极的影响。



作为旅居老挝的侨胞企业家，并一直关注国家的发展步伐，范氏明红强调，自2025年5月第68号决议颁布以来，市场信心得到明显改善。新成立企业数量显著增加，对企业、个人和经营户的减免税政策及时部署，产生了积极效应，使民众和企业界对发展机遇以及国家的支持和陪伴更加充满信心。由此，创业运动得到有力推动。



范氏明红表示，近期从中央到地方的机构精简调整，特别是自2025年7月1日起实施两级地方政府模式，以及为破解生产经营“瓶颈”而颁布的多项政策，显著缩短了行政审批时间，降低了成本，为企业创造了更多便利，同时扩大了获取资金、土地、人力资源和技术支持的机会。这些变化是与国内机构合作对接的国内外企业界都能清晰感受到的。



范氏明红指出，为实现将民营经济从“补充”地位转向“引领”国家经济地位的愿景，越南政府及各地正通过多项切实政策具体化。例如，鼓励民营企业参与国家重点工程，使民营企业在机场、海港、铁路、地铁等项目中的参与度日益明显。这开启了巨大的发展空间，同时肯定了民营经济在国民经济中日益重要的作用。

许多民营企业投资于岘港市的服务业和房地产行业。图自越通社

从个人视角，范氏明红指出，这些转变不仅在国内有意义，也有助于提升越南企业和企业家在国际舞台上的地位，进而巩固企业的信心和本领。

当国内政策日益畅通且具有高度支持性时，将为海外越南人加强联系、扩大投资、为国家发展作出更切实贡献创造强大动力。



关于海外特别是在老挝越侨企业家对第68号决议的期望，范氏明红认为，在某些方面，仍需一定时间以确保决议落实的配套性和明确性。因此，期望今后决议能得到更同步、有效的执行，特别是在地方层面。



范氏明红表示，在民族奋进的新时期，需要继续完善稳定、透明、具有高度预见性的体制，帮助企业安心制定长期战略。同时，需要有足够强大的机制，支持民营企业有效获取重要资源（如资金、土地、高素质人力资源和技术），尤其是在数字化转型、绿色经济和创新等新领域。



对于旅居海外越南人，范氏明红希望能有更多促进对接的政策，让侨胞更深入地参与投资、知识技术转让，并为国内企业拓展市场。



范氏明红表示，相信第68号决议将继续发挥效果，成为推动越南民营经济突破发展的重要动力，从而为国家胜利实现两个百年战略目标作出贡献。（完）