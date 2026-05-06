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越南与印度促进人力资源、科学技术、创新和数字化转型合作

当地时间5月6日傍晚，越南科学技术部与印度电子和信息技术部在首都新德里联合举行题为“人力资源、科学技术、创新和数字化转型合作”的越南-印度创新论坛。越共中央总书记、国家主席苏林出席论坛并发表指导性讲话。

越共中央总书记、国家主席苏林出席论坛并发表指导性讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席论坛并发表指导性讲话。图自越通社

越通社新德里——越通社特派记者报道，对印度进行国事访问期间，当地时间5月6日傍晚，越南科学技术部与印度电子和信息技术部在首都新德里联合举行题为“人力资源、科学技术、创新和数字化转型合作”的越南-印度创新论坛。越共中央总书记、国家主席苏林出席论坛并发表指导性讲话。

苏林在论坛上发言时表示，越南已颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议和国家创新创业战略。其中，将科技、创新和数字化转型视为发展现代生产力、革新增长模式和提升战略自主能力的核心动力；优先发展人工智能、半导体、生物技术、数字技术和清洁能源等战略技术，旨在构建以数据为基础的经济体。

他指出，越南与印度有着悠久传统友好关系。坚实的政治互信是两国深化合作，特别是促进高科技和战略技术合作的重要基础。

苏林强调，两国在长期发展愿景上有着诸多相似之处，越南力争到2045年成为高收入发达国家，印度正在实施“2047年发达印度”（Viksit Bharat 2047）愿景，两国经济具有高度互补性。这些因素为两国在新阶段加强合作注入了强大动力。

目前，两国关系正进入新发展阶段，其中，知识、数据、技术和高素质人力资源应成为战略合作的新要素。

苏林建议本次论坛重点探讨并确定优先合作领域，聚焦二十一世纪战略技术，包括人工智能、半导体芯片、数字技术、生物技术、清洁能源和智能制造等。

建立科技新合作空间，促进越南-印度数字伙伴的形成，推动“共同研究、共同开发、共同生产”模式，旨在创造具备共同品牌、能够深度参与全球价值链的科技产品。

完善创新生态系统内各主体之间的协调机制，特别是“国家-科学家-企业”模式；同时促进公私合作，建立风险共担机制，鼓励企业加大对研发的投资，建立双边创新投资基金。

两国企业需发挥先锋作用，大胆对新技术进行投资，加强研发合作；参加具有象征性的合作项目，推动越印关系深入发展。

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越共中央总书记、国家主席苏林见证两国合作文件交换仪式。图自越通社

苏林还建议促进两国研究院、高等院校和企业之间的实质性对接，构建“越印技术人力资源廊道”。重点建设联合研发中心、联合实验室，并开展人工智能、半导体、数据科学和网络安全等领域的高素质人力资源培训计划。

苏林强调，将科技合作与可持续、包容性及以人为本的发展目标相结合，确保创新成果广泛惠及人民，提升人民生活质量，缩小发展差距，并增强应对全球挑战的能力。

越共中央总书记强调，凭借政治互信、互补的经济体以及人力资源的潜力，科技、创新和数字化转型合作将成为重要支柱，直接为促进经济增长，提升两国竞争力并巩固战略自主能力做出贡献。

在论坛上，苏林与越南科学技术部部长、印度电子和信息技术部部长共同见证了两国各研究院、高等院校、协会和企业在人力资源开发、科技、创新和数字化转型领域的合作文件交换仪式。

这是双方在人力资源培训、共同研究、技术转让、产品开发、市场开拓以及越印创新生态系统对接等方面制定具体合作项目的良好开端。（完）

越通社
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