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越共中央总书记、国家主席苏林会见印度马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯

在对印度进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林5月7日在孟买会见了马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯。

越共中央总书记、国家主席苏林会见了马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见了马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯。图自越通社

越通社新德里——在对印度进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林5月7日在孟买会见了马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯（Devendra Fadnavis）。

德文德拉·法德纳维斯在介绍马哈拉施特拉邦的优势和潜力时，希望越南企业加大对制药、农业、旅游、基础设施等领域的投资力度，并早日开通马哈拉施特拉邦与胡志明市之间的直达航线。

德文德拉·法德纳维斯对VinGroup集团与马哈拉施特拉邦政府在多领域签署大规模合作协议表示欢迎，认为这是双方巨大合作潜力的生动体现，并建议双方轮流举办年度企业论坛。

越共中央总书记、国家主席苏林高度评价马哈拉施特拉邦积极配合举办越南-印度企业论坛，从而创造有效的对接空间，为双边经贸务实合作蓬勃发展做出贡献。

苏林强调，尽管孟买是此次访印之旅的最后一站，但却具有特别重要的意义，期待将开辟突破性的合作方向，为经过十年发展的越印全面战略伙伴关系创造新动力。

德文德拉·法德纳维斯对越共中央总书记、国家主席分享的越南发展方向，特别是鼓励和为包括印度在内的外国企业在能源、基础设施、海港、油气、创新创优、数字经济、绿色经济和数字化转型等关键领域扩大对越南投资规模创造便利条件的机制和政策表示特别关注。德文德拉·法德纳维斯承诺马哈拉施特拉邦政府将继续为越南企业在此长期投资经营创造便利条件。

苏林高度评价胡志明市与孟买缔结了第一对友好城市关系，并认为，这不仅是两大经济中心之间的协议，更是两个活跃发展生态系统之间的对接，能够在两国多层次合作结构中长期互补。他同时强调加强两国地方之间的交流，推动务实合作的决心。

苏林重申，为了落实两国高层领导的协议，双方各部委、行业和地方需要将承诺落到实处，促进经济—金融合作，加强民间和企业交流对接，以及文化、宗教教育培训合作。（完）

越印企业对接论坛现场。图自越通社

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越通社
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