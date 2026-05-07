越共中央总书记、国家主席苏林出席越印企业论坛

越通社新德里——越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于当地时间5月7日下午出席了由越南工商联合会（VCCI）与印度工业联合会在马哈拉施特拉邦孟买市联合举行的越南—印度企业论坛。



苏林在论坛上发表讲话时强调，越印关系正面临历史性机遇，可将合作提升至新价值链中的战略连接水平。两国合作需要置身于充满活力的增长中心以及数字技术、人工智能、半导体和绿色转型等先锋趋势的潮流之中。



苏林表示，越南坚持基于稳定、融入和创新的发展道路，朝着到2045年成为高收入发达国家的目标迈进。为实现这一目标，越南聚焦三大支柱：完善现代、透明的制度；同步发展战略性基础设施，尤其是数字、能源和物流基础设施；推动科技创新和高素质人力资源培训。同时，保持稳定的政治社会环境，提高治理质量，保障投资者的合法权益。



苏林强调，越南不仅是有吸引力的投资目的地，也是可靠的合作伙伴。在当前区域经济结构正在重塑的背景下，越南和印度是连接东南亚和南亚、位于印太地区的两个重要极点。如果越南是东盟的门户，与新一代自由贸易协定网络紧密相连，那么印度则是南亚的中心，在全球供应链中扮演着日益重要的角色。因此，两国经济的连接不仅具有双边意义，还开辟了进入广阔市场的机会。



越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社



越印经济关系近年来取得了许多积极成果。一些越南企业已在印度扩大投资，涉及电动汽车、充电基础设施和科技服务等领域；而印度企业在越南则参与生产、能源和加工等领域。尽管规模尚小，但这些活动体现了从贸易往来转向长期合作纽带、从贸易转向投资和共同发展的趋势。



苏林认为，越印两国的合作提升到新高度的时机已经成熟，不仅要扩大规模，还要提高质量、深度和战略价值。两国企业界应聚焦于突破性优先事项，如：朝着平衡、可持续方向扩大贸易；利用两国经济的互补性；推动对信息技术、人工智能、半导体、制药、生物技术、清洁能源、物流、数据中心和研发等关键领域的投资。此外，需要加强基础设施、物流、航空和旅游的连接，为货物、资金和人力资源流动创造便利条件；推动高素质人力资源培训和知识转让，发挥两国经济的互补优势。



越南承诺保障投资者的合法权益，加强对话，营造透明、竞争有序的营商环境。越南不仅希望成为企业投资兴业之地，更致力于打造企业实现长期发展、建立持久合作关系的目的地。



苏林呼吁两国企业在投资合作、产业联动、技术共享和市场拓展方面更加主动、大胆；将会晤和交流转化为具体的协议和项目。同时申明，越南党和国家将始终与企业界同行，为推动合作项目成为越印关系中新的成功故事作出贡献。（完）