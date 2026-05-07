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让党的决议在边疆生根发芽

宣光省帕外宿（音译：Pà Vầy Sủ）乡合并后，拥有34个村近1.6万人口，民族成分多样，地域辽阔。在此背景下，推动党的决议落地生根，不能仅靠举办会议或颁布行政文件，而需要灵活、符合地方实际的做法。

赞助商在宣光省山伟乡一所学校的落成典礼上向学生们赠送礼物。图自越通社
赞助商在宣光省山伟乡一所学校的落成典礼上向学生们赠送礼物。图自越通社

越通社河内 ——宣光省帕外宿（音译：Pà Vầy Sủ）乡合并后，拥有34个村近1.6万人口，民族成分多样，地域辽阔。在此背景下，推动党的决议落地生根，不能仅靠举办会议或颁布行政文件，而需要灵活、符合地方实际的做法。

将决议扎根基层

在两级地方政府模式运行的初期，乡党委已组织学习、贯彻党的十四大决议及各项战略决议精神。全乡59个支部均制定了行动计划，将决议内容具体化。

帕外宿乡党委书记杜氏香表示，重要的不仅仅是学习决议，更是要让每位干部、党员了解并将决议转化为符合实际情况的具体行动，其中必须注重开展方式。

在一个少数民族占多数的山区乡，决议如果缺乏亲切的语言，就无法扎根基层。因此，许多宣传内容被编撰、翻译成苗语、岱依语，通过广播系统播放，融入村屯活动、传统集市，或通过群众文艺节目进行宣传。这些宣传不再是枯燥的说教，而成为亲切的对话，帮助民众容易理解和执行。

与此同时，信息技术应用和数字化转型在基层尽管仍面临诸多困难，但也正在逐步展开。各类信息网站、社交媒体群成为官方传播和舆论引导的渠道。

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宣光省明新山区集市，人们挑选色彩鲜艳的传统服饰，笑容灿烂。图自越通社

从战略支柱中激发发展动力

各项决议不仅停留在宣传学习层面，正逐渐成为地方经济社会发展的“杠杆”。

2026年，帕外宿乡设定了许多具体指标，如：粮食产量近8000吨，人均收入超过3400万越盾（折合人民币8947元），游客到访量约9000人次。这些数字不仅是目标，更是衡量决议在实践中落实效果的标尺。

对于一个仍困难重重、贫困户比例超过27%的地方，经济发展被确定为挖掘现有潜力，结合农业和旅游业发展。

在教育领域，尽管仍缺乏师资、基础设施尚不完善，地方仍努力提升教学质量，逐步满足决议关于促进教育培训取得突破的要求。同样，基层医疗体系得到巩固，确保初级保健，符合提高人民健康水平的方向。

与经济发展并行，维护和弘扬各民族文化本色也得到重视。文化活动、文艺表演、山区集市不仅是社区活动，也有助于维护当地本色，为发展奠定坚实的精神基础。

尽管仍面临诸多困难，从地势险要、交通不便到生产零散，但凭借人民的共识和各级政府的决心，帕外宿乡正逐步发生变化。党的各项决议不再是遥远的目标，而是化作一条条新修的道路、一季季丰饶的收成，更融入百姓生活里一次次温暖的改变之中。（完）

越通社
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从决议到实践

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