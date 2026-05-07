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东盟外长会议及相关会议：第48届东盟峰会各项筹备工作就绪

5月7日，东盟外长会议、第31届东盟政治安全共同体理事会会议、第38届东盟协调理事会会议，以及东盟外长与经济部长联合会议等系列会议在菲律宾宿务召开，为第48届东盟峰会作准备。

各位部长合影。图自越通社
各位部长合影。图自越通社

越通社马尼拉——5月7日，东盟外长会议、第31届东盟政治安全共同体理事会会议、第38届东盟协调理事会会议，以及东盟外长与经济部长联合会议等系列会议在菲律宾宿务召开，为第48届东盟峰会作准备。受越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠委托，外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席了此次会议。

上述系列会议讨论并完成了将于2026年5月8日举行的第48届东盟峰会的前期准备工作。在地区和国际局势不断变化的背景下，各位部长一致认为，第48届东盟峰会是东盟彰显团结、加强合作、保持共同体建设势头、提升东盟自主性和中心地位的决心，同时为应对正在出现的挑战提出全面、有效方向和战略的契机。

在讨论国际和地区形势时，各国外长对中东紧张局势给本地区带来的负面影响表示担忧，特别是对地区能源安全、粮食安全以及在中东生活和工作的东盟公民安全造成严重影响。各国外长注意到东盟外交、经济、能源和农林业等专业机构已紧急协调并就多项应对方向和措施达成一致。鉴于相关影响具有全面性和多维性，各国外长一致认为，东盟需要制定总体应对战略，其中包括短期应对措施以及增强自主能力和集体韧性的长期方案，以更好应对未来危机与挑战。基于此，各国外长一致建议领导人通过《东盟应对中东危机宣言》。各位部长也一致同意需要加强跨部门、跨支柱协调，包括外长-经济长渠道，以应对挑战并落实领导人的指示。

各位部长继续强调维护地区和平稳定环境、尊重国际法和多边主义的重要性。同时，各位部长审议了与外联关系相关的系列问题，同时讨论了共同关心的国际和地区问题。

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第31届东盟政治安全共同体理事会会议现场。图自越通社

越南外交部副部长邓黄江在会议上发言时，高度评价东道国菲律宾的准备工作，并强调，越南将与菲律宾及各成员国密切配合，确保第48届东盟峰会取得成功。

邓黄江强调，在世界和地区形势日益快速、复杂变化的背景下，东盟更需要保持团结，坚定《2045年共同体愿景》中确定的目标、优先事项和方向，同时在加强跨部门、跨支柱协调的基础上，采取有力措施以有效应对挑战。

邓黄江建议东盟继续加强合作以维护地区和平与安全，其中重视对话、合作、遵守国际法和共同准则。在经济领域，东盟需要深化内部贸易、投资合作，同时推动与各伙伴在已签署协议框架内的合作。特别是，东盟各成员国需要更加努力地落实已达成的承诺，其中尽快完成国内程序以使已签署的协议、协定早日生效。

同日，东盟经济部长渠道筹备会议举行，就准备工作进行审查，并完成经济支柱范围内的报告和文件，以提交第48届东盟峰会审议。（完）

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越通社
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