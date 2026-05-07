越共中央总书记、国家主席苏林会见印度-越南友好协会主席

越通社河内——据越通社特派记者报道， 5月6日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里会见了印度－越南友好协会主席库苏姆·贾因（Kusum Jain）。



会见中，苏林对印越友好协会成员为构建越印团结之“家”所作出的贡献表示感谢。两国传统友好关系和联系紧密由胡志明主席与贾瓦哈拉尔•尼赫鲁（Jawaharlan Nehru）总理亲手缔造并由两国历届领导及人民精心培育的。越南始终铭记印度人民在过去争取民族独立斗争中以及当今国家建设与发展事业中给予的宝贵帮助与支持。



苏林强调，越南一贯政策为重视同印度的传统友好关系。近年来，特别是在建立全面战略伙伴关系10周年之后，两国关系不断强劲发展；其中，两国人民之间的关系持续发展，为增进相互了解与互相信任作出了积极贡献。



库苏姆·贾因女士对越南在实行革新40年来所取得的成就，以及当前国家发展的战略决策表示钦佩，并表示相信越南在未来将实现突破性发展。她还赞赏越南共产党在反腐败、反浪费和反消极现象斗争中的坚定决心，认为所取得的成果有助于净化国家机构，建设为人民服务的政府。



在会见中，印越友好协会代表团成员分享了他们对越南国家和人民的热爱，对越南民族伟大领袖胡志明主席的崇敬，并表示信任和支持越南正在实施的各项战略决策。代表们建议加强两国人民之间的文化交流与对话；希望合作出版有关胡志明主席、越南国家与人民以及越南40年来革新事业的书籍；在加尔各答市开设由越南教师授课的越南语课程；推动越南语与印地语之间的作品互译等。



苏林对民间外交渠道的重要作用以及包括印越友好协会在内的各人民组织所作出的积极贡献表示高度评价，并建议协会继续发挥作用，进一步加强两国人民之间的交流活动，特别是在文化、教育、佛教、创新和地方合作等领域。在越南的印度侨民社群以及在印度的越南侨民社群的形成，也将有助于巩固两国日益紧密的关系。



苏林表示，在此次访问中，双方领导人已就推动双边合作关系实现突破、使其与两国人民的潜力和期待相匹配的措施进行交流。苏林对印越友好协会提出的建议表示赞同，并相信该协会与越印友好协会将继续发挥核心作用，传播积极动力，推动两国友好关系以及民间交流不断向前发展。(完)

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