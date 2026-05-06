越南与印度同意将双边关系提升至增强型全面战略伙伴关系

越通社河内——越通社特派记者报道，5月6日，由印度总统穆尔穆与印度总理纳伦德拉·莫迪在首都新德里总统府按照针对国家元首的最高规格礼遇为越共中央总书记、国家主席苏林一行的到访举行正式欢迎仪式。



欢迎仪式后，苏林总书记与纳伦德拉·莫迪总理举行了会谈。



纳伦德拉·莫迪总理特别强调，在越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，以及越南完善国家领导班子后，特别是在两国庆祝建立全面战略伙伴关系10周年（2016-2026）的背景下，越共中央总书记、国家主席随即访问印度，具有极其重要的历史意义。



苏林对穆尔穆总统、纳伦德拉总理以及印度政府和人民给予其个人及越南高级代表团的热情、隆重且充满友谊的接待表示衷心感谢。苏林强调，越南始终重视并希望不断发展与印度的传统友谊和全面战略伙伴关系；并将其视为越南在新阶段独立、自主、自强、多边化及多样化外交政策总体布局中的首要优先之一。



纳伦德拉总理强调，印度始终将越南视为其“东向行动”政策中头等重要伙伴之一，并表示相信越南将成功实现既定目标，即到2030年成为拥有现代工业的中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。



纳伦德拉强调，两国在独立自主、建立基于国际法的世界秩序方面，拥有共同的价值观、愿景和抱负；这是两国携手同行、相互支持，并共同为地区及世界的和平、稳定与发展做出积极贡献的基础。



两位领导高兴看到两国建立全面战略伙伴关系10年后在许多领域上的合作取得了长足进展。苏林强调，两国在扩大合作方面仍拥有巨大的潜力和优势，能为两国人民和企业带来切实利益；并建议双方继续为两国企业界扩大在彼此市场上的业务往来创造便利条件。



在此基础上，双方一致同意本着“共享愿景、战略契合、务实合作”精神将两国关系提升为增强型全面战略伙伴关系，开启双边关系发展新阶段。



双方强调了在愿景契合的基础上强力增进政治互信，将其作为双边关系的核心基础和行动指南。双方一致同意保持高层代表团互访及经常性接触；进一步发挥各合作机制的效能，其中包括“越南-印度双边合作混合委员会”。



双方强调，国防与安全合作是重要支柱，重申将扩大在国防工业、安全工业、海事安全、网络安全、信息交换及反恐等领域的合作。印方承诺将继续支持越南进行国防安全领域的培训、训练及能力建设。



双方力争实现到2030年双边贸易额达到250亿美元的目标，并朝着平衡、可持续的方向发展；取消贸易壁垒，为对方商品进入各自市场创造便利。



苏林总书记与纳伦德拉·莫迪总理。图自越通社

苏林强调，越南愿增加从印度的进口，以实现生产投入的多样化；同时建议印方考虑逐步取消与印度标准局（BIS）标准相关的针对越南商品的规定。双方鼓励推动双向高质量投资；为两国大型集团在对方国家投资具有象征意义的大型项目创造便利条件。



两位领导还一致同意，将科学技术、创新协作与数字化转型作为两国关系新发展阶段的动力。



双方同意，通过加强文化、旅游和民间交流来巩固两国关系的社会基础；发挥两国在文化、历史和宗教方面的相同价值；推动航空互联互通、物流合作，以及两国各地方、经济中心和科技中心之间的合作。



双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。



会谈后，越共中央总书记、国家主席苏林与印度总理纳伦德拉·莫迪共同见证了双方涉及科学技术、关键矿产、卫生医疗、旅游文化、金融、网络安全、地方合作及审计等领域多项合作文件的签署与交换仪式。双方一致同意指导各部委、行业抓紧有效落实已达成的协议，推动越印关系步入新的发展阶段。



值此机会，越共中央总书记、国家主席苏林转达了越南党和国家领导人对纳伦德拉·莫迪总理及印度其他领导人的问候，并诚挚邀请纳伦德拉·莫迪总理在未来合适的时间访问越南。纳伦德拉·莫迪总理愉快地接受了邀请。（完）