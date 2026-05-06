☕️越通社新闻下午茶（2026.5.6）

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印度总统德劳帕迪·穆尔穆和印度总理纳伦德拉·莫迪共同主持仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团到访。图自越通社

越通社河内——·据越通社特派记者报道，应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。阅读全文

·据越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，5月6日上午，在正式欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团前往印度首都新德里的甘地纪念馆，向圣雄甘地敬献花圈。阅读全文

·在越共中央总书记、国家主席 苏林对印度进行国事访问的首日，印度媒体和政界人士纷纷给予高度评价，认为此次访问意义特殊，恰逢两国庆祝建立全面战略伙伴关系10周年之际。阅读全文

·应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。值此之际，越通社记者就此次访问的意义及双边合作前景对斯里兰卡驻越南大使波希塔·佩雷拉（Poshitha Perera）进行采访。阅读全文

·继对印度共和国进行国事访问之后，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。这是自1970年两国建交以来越南领导人访问斯里兰卡的最高级别访问，有助于巩固传统友好关系，进一步增进两国领导人和人民在半个多世纪中建立起来的真挚友谊。阅读全文

·河内市国会代表、国会文化与社会委员会专职代表裴怀南副教授表示，将每年11月24日选为“越南文化日”，不仅仅是增加一个休息日，更深层次地，这是党和国家非常明确的肯定：在国家发展战略中，文化必须被置于与经济、政治和社会同等重要的地位。阅读全文​

·针对国际邮轮上出现汉坦病毒感染病例的相关信息，越南卫生部建议民众主动采取预防措施，且不要对疫情发展态势感到恐慌。阅读全文

原卫生部长阮氏金进 图自越通社

·河内市人民法院将于5月20日一审开庭审理原卫生部长阮氏金进及其他9名被告，案件涉及在卫生部及相关单位发生的国有资产流失、浪费、受贿及诈骗侵占财产等违法行为，庭审预计持续一周。阅读全文

·越南的宗教信仰自由权利始终得到尊重，并在不断完善的法律体系和与时俱进的实践中得到有力保障。在事实面前，一切歪曲越南宗教信仰自由状况的伎俩终将破产。阅读全文

·5月6日，越南儿童权利保护协会（VACR）在河内举行第四届（2023-2028任期）非常规大会，200多名代表出席。阅读全文

各承包商正动员更多人力物力、重新规划施工现场、增加作业面以加快进度。图自越通社

·目前，在岘港市各山区边境乡的6所九年（小学和初中）一贯制寄宿学校项目正进入施工冲刺阶段。尽管面临诸多不利因素影响进度，但全市已要求各相关单位必须在8月30日之前完成全部工程。阅读全文

·应土耳其国防部的邀请，越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团赴土耳其伊斯坦布尔参加2026年防务与航空航天展览会（SAHA 2026）。越南驻土耳其特命全权大使邓氏秋河参加相关活动。阅读全文

·近年来，在老街省茂阿乡公共行政服务中心引入集成人工智能（AI）的自助服务设备（Kiosk），帮助当地居民更加快速、便捷地办理行政手续，从而提升基层服务质量，推动数字化转型和电子政务建设。阅读全文

·得益于数字技术，许多曾经“沉睡”在博物馆中的越南文化价值已被唤醒，通过艺术家和社区的创意产品绽放光彩。然而，仍有一些数字产品内容存在偏差，对提升数字能力、文化自主意识、保护和弘扬“越南本色”提出了迫切要求。阅读全文

南驻美国大使阮国勇在"连接越南/选择美国2026"活动上发表讲话。图自越通社

·据越通社驻华盛顿记者报道，当地时间5月4日晚，越南驻美国大使馆同美国商务部及"选择美国"计划（SelectUSA）联合举办了"连接越南/选择美国2026"活动，吸引了来自两国政府机构、投资促进组织和企业界的近140名代表参加。阅读全文

·在全球资本流动格局加速重塑、各大金融中心竞争日趋激烈的背景下，一个关键问题摆在越南面前：如何避免被边缘化？当新加坡、香港（中国）等已确立国际金融中心地位，越南建设区域性金融“枢纽”已不仅是发展愿景，更是具有战略意义的必然选择。阅读全文

·5月5日， CT集团（CT Group）及其成员公司领导、集团合作伙伴与芹苴市委、市人民委员会领导举行工作会议，介绍集团具有优势的各类新模式、新项目及生态体系，并表达了在多个领域与芹苴市开展研究与合作的意愿。阅读全文

越通社驻曼谷记者报道，泰国内阁5月5日批准了一项价值122亿美元的紧急贷款计划，以减轻中东冲突对经济的冲击，这是该东南亚国家数十年来规模最大的贷款计划之一。阅读全文（完）

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