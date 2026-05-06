经济

越美企业加强投资合作

据越通社驻华盛顿记者报道，当地时间5月4日晚，越南驻美国大使馆同美国商务部及"选择美国"计划（SelectUSA）联合举办了"连接越南/选择美国2026"活动，吸引了来自两国政府机构、投资促进组织和企业界的近140名代表参加。

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越南驻美国大使阮国勇在"连接越南/选择美国2026"活动上发表讲话。图自越通社

越通社华盛顿——据越通社驻华盛顿记者报道，当地时间5月4日晚，越南驻美国大使馆同美国商务部及"选择美国"计划（SelectUSA）联合举办了"连接越南/选择美国2026"活动，吸引了来自两国政府机构、投资促进组织和企业界的近140名代表参加。

越南驻美国大使阮国勇在活动上致辞时强调，"选择美国"是帮助国际投资者接触美国营商环境的重要平台，同时在越美全面战略伙伴关系不断深入发展的背景下，推动两国企业之间的对接。

今年参加"选择美国"的越南企业代表团包括制造、贸易、物流和科技等领域的企业，对扩大投资、在美国设立业务及更深层次参与全球价值链表现出浓厚兴趣。

该活动吸引了美国企业、行业协会以及州级投资促进机构的强烈关注。在华盛顿特区同时举行多场类似促进活动的背景下，美国代表们的踊跃参与清楚地证明了美国商界对越南日益增长的兴趣。

值得注意的是，许多州的投资促进和经济机构在活动开始前就主动联系主办方参与对接。活动后的对接和交流环节气氛热烈、超出预定时间，企业和潜在伙伴进行了多场深入交流。

与会代表的初步反馈显示，该活动在质量、内容和实用性方面获得高度评价，演讲嘉宾经验丰富，提供的信息深入且切合越南企业关心的领域。

"连接越南/选择美国2026"活动继续肯定了越南驻美国大使馆在推动双边经济投资合作中的积极桥梁作用，同时支持越南企业界向国际市场拓展业务。

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TVD Capital Partners执行董事杜宣在活动上发表讲话。图自越通社

据TVD Capital Partners执行董事杜宣称，该活动是希望扩大业务规模的越南企业的理想平台。在这里，企业可以寻找对接机会、建立信任，并放心地与咨询单位合作、接触潜在的投资机会。

美国艾斯米勒（Ice Miller）律师事务所越南业务组组长梅潘·齐马里斯（Mai Phan Zymaris）在接受越通社记者采访时表示，越南企业虽然在越南拥有多年经营经验和资本，但当关注像美国这样的市场时，仍有许多问题需要注意。首先，越南企业需要选择合适的经营战略。其次，越南企业需要关注的问题是选择当地伙伴。此外，越南企业一直关注在美国吸引资金。然而，每个组织都有不同的要求来吸引这些资金。（完）

越通社
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