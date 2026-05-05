经济

能源安全：胡志明市为实现两位数增长目标保障“充足—清洁—可靠”的电力供应

在未来阶段，保障电力供应以服务两位数增长目标，已成为胡志明市面临的一项紧迫任务。4月4日由胡志明市电力总公司与各研究院、协会、企业和《劳动者报》联合举办的研讨会上，专家、管理者和企业一致认为：电力不仅要“充足”，还必须“清洁”、“可靠”，以满足快速、可持续发展的要求。

胡志明市电力行业工人在检查2020-2025年阶段新投资建设的现代化110千伏集场变电站的运行情况。图自越通社
胡志明市电力行业工人在检查2020-2025年阶段新投资建设的现代化110千伏集场变电站的运行情况。图自越通社

越通社胡志明市——在未来阶段，保障电力供应以服务两位数增长目标，已成为胡志明市面临的一项紧迫任务。4月4日由胡志明市电力总公司与各研究院、协会、企业和《劳动者报》联合举办的研讨会上，专家、管理者和企业一致认为：电力不仅要“充足”，还必须“清洁”、“可靠”，以满足快速、可持续发展的要求。

据胡志明市发展研究院（HIDS）预测，2026—2030年期间，该市地区生产总值（GRDP）年均增长率有望达到约10.2%，工业—建筑业和服务业将成为两大支柱。与此同时，用电需求将显著增长，特别是在高科技、物流、数字基础设施和绿色经济等领域。HIDS代表强调，电力是核心基础设施，若不能有效保障，将成为制约增长和吸引投资的瓶颈。



尽管按照《电力发展规划八》（电力规划VIII）的导向，单位增长电耗强度呈下降趋势，但在数字化转型、半导体产业发展、交通电气化以及数据中心扩张的背景下，电力绝对需求仍将持续快速增长。预计胡志明市电力需求年均增长约3%—5%，新增需求主要来自高科技产业和绿色转型领域。

为满足上述需求，专家建议同步发展多元电源，包括屋顶太阳能、液化天然气（LNG）发电、垃圾发电、生物质能、风电以及储能系统。然而，该市仍面临诸多挑战，如对国家电网依赖较大、部分变电站超负荷运行、土地资源有限以及可再生能源政策机制尚未完善等。


在运行方面，胡志明市电力总公司表示已制定2026年供电情景方案，其中最大负荷预计约为9556兆瓦，在高情景下可能超过10000兆瓦。电力行业已主动部署运行维护、负荷调节及节电措施，落实政府相关指示。

电力消费结构继续以工业—建筑业为主，占商品电量的52%以上。各工业区、高科技园区、数据中心及港口系统用电需求大且稳定。为此，电力部门正加快投资220千伏、110千伏输电网及配电网络，并推进智能电网建设，实现快速故障处理与负荷转移，提升供电可靠性。

在电力短缺风险仍然存在的背景下，该行业已制定包括电源缺口5%—10%情况下的应急预案，同时呼吁用户节约用电、提高用电效率。通过系统性准备，电力行业承诺杜绝影响城市经济增长的缺电情况发生。

除“保供”外，对电力质量和“绿色属性”的要求也日益迫切。胡志明市出口加工区和工业区管理委员会表示，尤其是高科技企业，对电力稳定性的要求几乎达到绝对水平，哪怕短暂中断也可能造成巨大损失。

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胡志明市电力行业工人正在对2020-2025年阶段新建成并投入运行的现代化110千伏集场变电站进行运行检查。图自越通社

与此同时，清洁电力使用正成为参与全球供应链企业的刚性要求。未来电力需求预计将大幅增长，特别是来自数据中心和人工智能领域，一些大型项目到2030年用电规模或达数千兆瓦。

专家认为，为提升投资吸引力，胡志明市需将能源基础设施作为优先发展领域，建设智能电网并大力发展可再生能源，尤其是“屋顶光伏+储能”模式。同时，应完善机制，帮助企业获得具备认证的清洁电力，以服务出口和国际融合。

从企业层面看，许多单位已主动实施节能和能源自给措施，如安装屋顶太阳能、优化设备和提升用电效率。这不仅有助于降低成本，也减轻国家电网压力。

在长期方向上，胡志明市工贸局表示，将实施包括制定至2030年供电方案、发展综合能源中心、加快LNG发电项目等在内的行动计划，同时大力鼓励可再生能源发展，推动“自发自用”机制并强化需求侧管理。

通过从电源规划、电网建设到政策机制完善及用能行为转变的系统推进，胡志明市正逐步构建“充足—清洁—可靠”的能源安全体系。这将为城市保持经济引擎地位、实现未来阶段快速且可持续增长目标奠定坚实基础。(完)


越通社
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