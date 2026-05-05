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能源安全：塑造越南的地位

如果说地缘政治动荡正在带来紧迫挑战，那么从长远来看，越南正面临一个具有转折意义的机遇：即朝着可持续、自主且具备区域竞争力的方向重塑能源战略。

和平1号和2号风电场，位于金瓯省永厚乡，两厂每年发电约4亿千瓦时并入国家电网。图自越通社
和平1号和2号风电场，位于金瓯省永厚乡，两厂每年发电约4亿千瓦时并入国家电网。图自越通社

越通社河内——如果说地缘政治动荡正在带来紧迫挑战，那么从长远来看，越南正面临一个具有转折意义的机遇：即朝着可持续、自主且具备区域竞争力的方向重塑能源战略。

马来亚大学分析师柯林斯·张耀杰（Collins Chong Yew Keat ）表示，越南的能源路线图是“正确且雄心勃勃的一步”，体现了从确保供应转向建设现代能源体系的转变。

这一进程的核心是电力结构的改变，即增加可再生能源的比重，逐步减少对燃煤热电的依赖。越南设定了到2030年可再生能源（不含水电）占比达到21%的目标，同时将燃煤热电比重从52%降至43%。这不仅是环境要求，也是一项利用海上风电和太阳能潜力的长期经济战略。

柯林斯·张耀杰在吉隆坡接受越通社记者采访时强调，越南的机遇不止于保障国内需求，还开启了成为区域清洁电力供应中心的可能性。通过实施与马来西亚、新加坡的电力互联项目并参与东盟电网，越南还有机会成为区域清洁电力供应中心。直接购电协议等机制有助于构建灵活的能源生态系统，吸引投资，并支持企业满足全球脱碳标准。

然而，当前最大的挑战是传输基础设施。电网拥堵和限电情况表明电源开发与电网之间失衡。柯林斯·张耀杰认为，需要增加对储能的投资，提高备用容量，改进预测和数字调度，同时确保政策稳定性以有效调动资金。

他还认为，越南同时需要发展本土技术供应链能力，避免依赖进口。重新考虑将核电视为补充稳定、低碳的基本电源方案，有助于平衡能源体系。

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安装在民宅的太阳能发电系统。图自越通社

更重要的是，新时期能源安全的概念已从“供应保障”扩展至“全系统安全”，涵盖电网、数字基础设施、网络安全及技术供应链等多个层面。基于此，能源与气候政策顾问柯林斯强调，越南需要将能源转型与能源安全视为一项统一的战略，而非两个独立的目标。在此背景下，电网与储能投资需适度超前布局，同时保持合理的能源价格水平，避免对经济造成冲击。

柯林斯建议，越南应避免采取可能导致工业及居民电价剧烈波动的脱碳路径。政府更应聚焦于竞争性招标、电力市场改革，并针对弱势群体实施精准帮扶。构建“战略选项”对提升整体韧性至关重要，具体措施包括建设燃料储备库、实现液化天然气和石油供应来源多元化，并推动部分清洁技术零部件的本土化生产。

柯林斯·张耀杰表示，越南正进入从规划到实施的关键阶段。如果能够克服基础设施、融资和治理方面的瓶颈，越南有望崛起成为东南亚的能源支柱，从而在长期内提升其国家地位。（完）

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

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