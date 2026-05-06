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胡志明市即将部署全民电子健康档案

胡志明市卫生局与市科技厅、市数字化转型中心及市公安局日前就在胡志明市数字公民应用上为全体市民部署电子健康档案的方案达成共识。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市卫生局与市科技厅、市数字化转型中心及市公安局日前就在胡志明市数字公民应用上为全体市民部署电子健康档案的方案达成共识。

具体是，每位市民将拥有唯一的电子健康档案，并与个人身份识别码绑定，确保“人档一致，数据准确”，减少信息重复与偏差。健康数据将从各疾病诊治单位、体检及筛查计划中进行更新，并集中综合显示在应用程式上。

选择数字公民平台有助于市民轻松使用，无需另外安装新应用程式，同时还能利用本市现有的数字基础设施。市民可以主动查询就诊历史，监测健康指标并便捷地管理个人信息。

该系统不仅服务市民，还为医疗机构之间建立连接和数据共享平台，逐步形成全市共享健康数据库。这是卫生部门转向基于数据的管理模式、提高调度效果与护理质量的重要基础。

值得注意的是，信息验证将通过VNeID电子身份认证进行，确保个人数据安全保密。同时，该市还制定了为儿童、学生或需要合法代理人等受抚养人建立档案的解决方案。

部署电子健康档案有望实现从疾病治疗向全面健康护理的转变，从被动向主动、预防和全生命周期连续的转变，有助于提高市民健康护理质量。（完）

医务人员与民众同演健身操，向社区传递健康生活理念。图自越通社

4·7全民健康日：胡志明市推动医疗服务进万家

为响应“全民健康日”（4月7日）及2026年“世界卫生日”，胡志明市人民委员会于4月5日上午举行了主题为“主动防病——共建健康越南”的集会。这是该市系列活动的开端，旨在确保每位市民都能获得优质、公平、及时且可持续的医疗保健服务，在全市健康护理进程中坚持不让任何人掉队。

越通社
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