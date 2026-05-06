越通社岘港市——在岘港市西部山区，阿王、雄山、西江等边境乡仍面临诸多困难，但新的学校正在逐渐成形。建设这些学校的过程汇聚了多方的共同努力，其中尤为突出的是军人们在高地工地上辛勤劳作的身影。

梦想中的学校正在成形

在阿王乡布拉嘿民族半寄宿小学的临时铁皮校舍里，师生们仍在坚持教学。不远处，旧的校点已腾出场地用于建设新的九年一贯制寄宿学校。

阿王乡布拉嘿小学的临时教室搭建在当地一个新建但尚未投入使用的市场内。图自越通社

学校副校长范氏嫦老师表示，新学校建成后，学生们将能在更好的环境中学习。全体师生以及家长都在期盼着这所在建中的学校。

在山区边境地区施工并非易事。由于地处偏远、交通不便，材料运输面临诸多困难。12兵团17有限责任公司代表陈国强表示，各单位必须不断调整施工方案以确保进度。

在此背景下，岘港市武装力量的参与增添了新的动力。岘港市军事指挥部已调动近250名干部、战士直接参与各校点的支援工作。

新学校成为边疆的依靠

根据岘港市的规划，将在各边境乡建设6所九年一贯制寄宿学校，总投资近18万亿越盾，旨在为偏远地区少数民族子女创造更好的学习条件。

对于各地方而言，这些学校不仅解决了基础设施的问题，更开启了长远发展的机遇。雄山乡委书记阮安认为，建立九年一贯制寄宿学校将有助于提高教育质量，为地方培养人才资源。

建设这些学校的过程汇聚了多方的共同努力，其中尤为突出的是军人们在高地工地上辛勤劳作的身影。图自越通社

在西江乡，乡人民委员会主席阿叻布柳评价说，九年一贯制寄宿学校模式非常适合山区条件。该工程规模约30间教室，服务超过1000名学生，有望满足地方长期的学习需求。

岘港市武装力量的参与不仅助力了工程进度，更体现了其责任感以及与边民的相伴之情。数百名干部、战士继续得到增派，以确保在新学年之前完成工程建设。

从今天的临时课堂到未来坚固的校园，每一块砖石的砌筑不仅是在建造一项工程，更是在为边疆地区正在成长的莘莘学子筑就信心。（完）