2027年国会监督工作计划发布 聚焦重大战略项目与公共资产管理



越通社河内——越南国会主席陈青敏日前签发第22/2026/QH16号决议，正式发布2027年国会监督工作计划，重点围绕经济社会发展、国家预算、反腐败、公共投资及国家目标项目等关键领域展开。



根据决议，在第十六届国会第三次会议上，国会将审议政府提交的多项重要报告，包括：2026年经济社会发展计划和国家预算执行情况的补充评估、2027年初几个月实施情况、节约实践与反浪费、反腐败、预防和打击犯罪及违法行为、刑事案件执行、临时羁押与拘留管理、环境保护、禁毒工作以及性别平等目标落实情况。



值得关注的是，国会将重点监督多项重大战略项目和重要决议的实施情况，包括：南北高速铁路项目、老街—河内—海防铁路线路、河内和胡志明市城市轨道交通发展的特殊机制、隆城国际机场项目、以及新农村建设、可持续减贫和少数民族及山区发展等国家目标项目。



在第四次会议上，国会将继续审议2027年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2028年预算方案及分配，以及2025年国家财政和预算决算报告。同时，将监督社会保险、医疗保险政策执行情况、国家储备管理以及国有资本在企业中的投资与管理。



此外，国会还将对多项特殊机制和政策进行评估总结，包括科技发展、创新与国家数字化转型政策，庆和、邦美蜀、岘港、乂安等地的特殊发展机制，以及北南东部高速公路、河内首都圈四环路和胡志明市三环路等重大交通基础设施项目的实施情况。



与此同时，陈青敏还签署第23/2026/QH16号决议，决定成立国会专题监督代表团，对机构改革和行政区划调整后办公用房等国有资产的管理和使用情况进行监督。该监督团由国会副主席阮氏红担任团长，潘文梅任常务副团长，潘志孝和黎氏娥任副团长。



此次监督旨在全面评估机构整合后办公用房等国有资产的管理与使用现状，明确需求和配置方案，确保新组织架构下各机关单位正常运转，同时防止浪费和国有资产流失。监督内容还将重点查明存在的问题、原因及相关责任，识别政策机制和实践中的困难与障碍，提出完善法律体系和提升公共资产管理效能的对策建议。监督范围覆盖全国，涉及政府、各部委、地方政府及相关组织和个人。（完）



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