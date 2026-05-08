时政

越南与土耳其和阿塞拜疆扩大防务合作

在出席2026年防务与航空航天展览会（SAHA 2026）并访问土耳其期间，5月7日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将分别会见了土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特和阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫。

国防部副部长阮长胜上将与土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特亲切交谈。图自人民军队报
国防部副部长阮长胜上将与土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特亲切交谈。图自人民军队报

越通社河内——在出席2026年防务与航空航天展览会（SAHA 2026）并访问土耳其期间，5月7日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将分别会见了土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特（Musa Heybet）和阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫（Agil Gurbanov）。

阮长胜与穆萨·海伊贝特一致同意加强在代表团互访、训练、救援、战后炸弹地雷清理、国防工业、联合国维和、各军兵种合作、网络安全以及应对非传统挑战等领域的合作。越南欢迎土耳其军官来越学习越南语并参加在越南举办的国际军官培训班。

值此机会，阮长胜诚挚邀请穆萨·海伊贝特等土耳其国防部领导及国防企业出席预计于12月10日至13日在河内嘉林机场举行的第三届越南国际防务展。 穆萨·海伊贝特表示，土耳其国防部和国防企业将出席该展。

阮长胜会见阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫时，建议双方加强代表团互访，促进培训合作，为两国国防企业在国防工业、军事贸易、后勤-技术等领域开展合作创造便利条件。同时，研究扩大双方有需求和潜力的合作领域，欢迎阿塞拜疆军事学员来越学习越南语并参加在越南举办的国际军官培训班。

阮长胜转达了越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将对阿塞拜疆国防部长出席将于2026年12月在越南举行的第三届越南国际防务展的邀请。

阿吉尔·古尔巴诺夫认为，两国防务合作潜力仍然巨大，希望双方进一步加强在培训、国防工业等领域的合作，推动建立两国防务部专家级工作组机制，以有效开展合作内容并探讨其他潜在合作领域。

阿吉尔·古尔巴诺夫诚挚邀请越南国防部领导出席2026年在阿塞拜疆举行的国际防务展，并希望阮长胜上将尽早访问阿塞拜疆。（完）

越通社
#2026年防务与航空航天展览会 #SAHA 2026 #国防部副部长阮长胜上将 #土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特 #阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫 土耳其
关注 VietnamPlus

更多

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使。图自越通社

批准《河内公约》彰显越南对融入国际一体化进程的坚定承诺

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使在接受越通社记者采访时强调，越南近期批准《联合国打击网络犯罪公约》，彰显了党和国家对融入国际一体化进程中的坚定政治承诺，这符合2025年1月24日颁布的政治局第59-NQ/TW号决议精神。

越南军队电信集团网络安全公司（Viettel Cyber Security）曾荣获2022年网络安全卓越奖（Cybersecurity Excellence Awards 2022）亚洲区多项大奖。图自越通社

《河内公约》助力越南走在打击网络犯罪最前沿

随着网络犯罪日益成为最紧迫的跨境安全挑战之一，越南正日益将自己定位为全球网络治理的积极贡献者。越南近期批准了《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》），标志着这一努力迈出了里程碑的一步。

越共中央总书记、国家主席苏林出席越印企业论坛。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林出席越印企业论坛

越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于当地时间5月7日下午出席了由越南工商联合会（VCCI）与印度工业联合会在马哈拉施特拉邦孟买市联合举行的越南—印度企业论坛。

乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇 图自越通社

乌拉圭视角下的胡志明思想：跨越时代的精神力量

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）暨胡志明主席出国寻找救国道路115周年之际，乌拉圭共产党国际关系负责人加夫列尔·马萨罗维奇在接受越通社驻南美记者采访时表示，胡志明主席的生平与事业，对于全世界一切为和平、民族独立、国家主权与社会公平而奋斗的人们而言，具有深远的全球象征意义。