越南与土耳其和阿塞拜疆扩大防务合作

越通社河内——在出席2026年防务与航空航天展览会（SAHA 2026）并访问土耳其期间，5月7日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将分别会见了土耳其国防部副部长穆萨·海伊贝特（Musa Heybet）和阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫（Agil Gurbanov）。



阮长胜与穆萨·海伊贝特一致同意加强在代表团互访、训练、救援、战后炸弹地雷清理、国防工业、联合国维和、各军兵种合作、网络安全以及应对非传统挑战等领域的合作。越南欢迎土耳其军官来越学习越南语并参加在越南举办的国际军官培训班。



值此机会，阮长胜诚挚邀请穆萨·海伊贝特等土耳其国防部领导及国防企业出席预计于12月10日至13日在河内嘉林机场举行的第三届越南国际防务展。 穆萨·海伊贝特表示，土耳其国防部和国防企业将出席该展。



阮长胜会见阿塞拜疆国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫时，建议双方加强代表团互访，促进培训合作，为两国国防企业在国防工业、军事贸易、后勤-技术等领域开展合作创造便利条件。同时，研究扩大双方有需求和潜力的合作领域，欢迎阿塞拜疆军事学员来越学习越南语并参加在越南举办的国际军官培训班。



阮长胜转达了越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将对阿塞拜疆国防部长出席将于2026年12月在越南举行的第三届越南国际防务展的邀请。



阿吉尔·古尔巴诺夫认为，两国防务合作潜力仍然巨大，希望双方进一步加强在培训、国防工业等领域的合作，推动建立两国防务部专家级工作组机制，以有效开展合作内容并探讨其他潜在合作领域。



阿吉尔·古尔巴诺夫诚挚邀请越南国防部领导出席2026年在阿塞拜疆举行的国际防务展，并希望阮长胜上将尽早访问阿塞拜疆。（完）

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