越共中央总书记、国家主席苏林：越南与斯里兰卡关系将进入更深入、更实质、更有效的新发展阶段

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对斯里兰卡进行国事访问的框架内，越共中央总书记、国家主席苏林于当地时间5月8日在斯里兰卡议会发表演讲。



斯里兰卡议会议长贾加特·维克勒梅拉特纳在欢迎致辞中对苏林总书记、国家主席发表演讲深感荣幸并致以诚挚谢意，这体现了越南与斯里兰卡之间深厚的传统关系，这是两国合作关系的里程碑。



苏林在演讲中强调，斯里兰卡在越南人民的历史记忆和感情中占有非常特殊的位置。胡志明主席在其革命活动岁月中曾三次停留斯里兰卡。对越南人民而言，那不仅是一位领导人在为民族寻求独立征程上的足迹，更是热爱自由、和平、人文与正义的各民族之间的自然契合。胡志明主席曾断言：“如果国家独立而人民不能享有幸福自由，那么独立也毫无意义。”这一思想与斯里兰卡人民对独立、和平、稳定、为全体人民带来更美好生活的渴望有着深刻的共鸣。



在分享越南的发展历程，特别是近40年革新事业时，苏林表示，近40年前，当1986年开始革新事业时，越南曾面临千难万苦。越南选择了革新。“革新”首先是思维的革新。为了发展国家，必须正视事实、正确评估实践、大胆改变不再适合的机制、激发人民的创造力、发挥企业的作用、开放融入世界并建设由人民当家作主、为人民服务的社会主义法治国家。

越共中央总书记、国家主席苏林在斯里兰卡议会发表演讲。图自越通社

苏林表示，越南共产党第十四次全国代表大会确定了到2030年使越南成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家等的目标。



为实现这一目标，越南正在大力推动体制改革、发展人力资源、建设配套现代化的基础设施；发展科学技术、创新创造、数字化转型、绿色转型；提高国家竞争力；保障宏观经济稳定；更好改善人民生活；建设先进、富有民族特色的越南文化。



苏林强调，伟大抱负必须以具体行动来证明，具体表现为更有力的改革、更有效的治理、更广泛的民主发扬、更深刻的民族团结以及更实质的国际合作。这些不仅是越南自身的要求，也是包括越南和斯里兰卡在内的许多发展中国家的共同课题。越南希望分享的是其走过的历程，包括成功与不成功之处，本着谦逊学习的精神，随时愿意共同借鉴。



关于双边关系，越南希望与斯里兰卡开启一个更深入、更实质、更有效的新合作阶段。苏林指出，在政治互信、传统友谊和日益广泛深入的合作需求基础上，越南与斯里兰卡已一致同意将两国关系提升为全面伙伴关系。这是重要的里程碑，为两国开辟了更全面、更实质、更有效的新合作空间。



在提出若干主要合作方向时，苏林强调要加强政治互信和议会合作。两国需继续保持高层及各级代表团互访；加强党际、国家、政府、国会和地方机构之间的合作；发挥磋商、对话、联合委员会等机制及双边合作渠道的作用。越南希望两国议会推动友好议员小组的活动，充当两国关系日益紧密、实质的桥梁。



两国需要在经济、贸易和投资合作方面创造更强劲的转变。越南可以成为斯里兰卡加强与中国、东盟及东南亚合作的桥梁；斯里兰卡可以成为越南拓展与南亚及印度洋地区合作的重要桥梁；鼓励采取切实措施，如便利贸易、加强企业对接、组织促进团、展览、研讨会、供需对接，并考虑制定更有利于投资和贸易的法律框架。两国相关部门密切配合，将已达成的协议具体化为对两国人民和企业切实的计划、项目和成果。



苏林明确指出，需要推动农业、粮食安全及农村发展等领域的合作；发展海洋经济、物流、数字化转型、人工智能和绿色增长等新的合作动力；加强教育、文化、旅游和民间交流；在国际和地区论坛上密切协调配合。

从河内到科伦坡，从东海到印度洋，越南和斯里兰卡拥有共同的信念：和平是基石，人民是中心，发展是目标，友谊是连接两个民族最持久的桥梁。 越共中央总书记、国家主席苏林

苏林表示，越南因经历过战争而深刻理解和平的价值。越南因曾长期斗争以赢得和维护独立而理解独立的价值。越南因从贫困中崛起而理解发展的价值。越南也理解朋友的价值，因为在最艰难的岁月里，越南曾得到包括斯里兰卡人民在内的世界进步人民的支持、团结和宝贵情谊。



如今，越南希望将传统友谊转化为真正的发展资源；将政治互信转化为具体的经济合作；将文化交流转化为深刻的理解；将共同抱负转化为给两国人民带来切实利益的项目、计划和成果。



苏林相信，基于逾半个世纪的外交关系基础，基于历史、文化和发展的相似性，基于两国领导人的决心和两国人民的支持，越南与斯里兰卡的关系将进入一个更深入、更实质、更有效的新发展阶段。（完）