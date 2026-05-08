越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行会谈

越通社河内 ——越通社特派记者报道，5月8日上午，欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）在科伦坡总统府举行会谈。



阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克表示，此次访问是两国关系史上的重要里程碑。两国关系历史悠久，超越了普通关系。



斯里兰卡总统强调，无论在任何情况下，斯里兰卡领导人和人民始终对越南和胡志明主席怀有真诚的友好感情；同时对越南——地区和世界的发展典范表示钦佩，对领导越南取得今日发展的越南共产党表示赞赏。



苏林祝贺斯里兰卡在宏观经济稳定、债务重组和危机后复苏方面取得了积极成果，相信在阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克总统的领导下，斯里兰卡将步入稳定、可持续增长的轨道，并在独立100周年之际成为发达国家。



在开放、真诚、互信和相互理解的氛围中，双方相互通报了各自国家的情况，对历经半个多世纪的越斯传统友谊和多领域合作关系感到高兴。至今，双方保持良好的政治互信，具有真诚的相互支持、佛教文化上的相似性，并且都是不结盟运动的积极成员。



双方一致认为，两国关系正处在良好的发展阶段，并就推动两国关系朝着更深层次、更广范围迈进的重大方向交换了意见，进而充分挖掘两国巨大的合作潜力，提升双边合作水平，致力于两国的利益以及地区和世界的和平、稳定与发展。

会谈现场。图自越通社

双方一致同意增进政治互信，全面发展两国传统友谊和多领域合作关系，促进高层交往及各层级接触，定期开展各领域双边合作机制，加强执政党关系，促进理论、对外政策以及共同关心的地区和国际问题交流。



双方一致同意推动防务、安全领域合作走深走实，特别是联合国维和力量培训，扩大信息互换、国防技术转让合作，加强海上安全、网络安全合作。



双方强调贸易和投资领域的合作潜力，一致同意采取突破性措施，以实现双方贸易额10亿美元的目标。苏林表示，越南愿向斯里兰卡市场供应粮食、食品、农业机械等越南有优势而斯里兰卡有需求的产品。



阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克表示，斯里兰卡政府将为越南企业在该国投资经营创造便利条件，推动高科技农业、适应气候变化和绿色转型合作。



双方一致同意加强农业、农产品供应链对接、产后保鲜技术、渔业、科技、数字化转型合作，分享发展主力产品经验，开展两国互利共赢的科研和技术转让项目。



双方一致同意将文化、教育、人文交流和民间交往打造成为双边关系的重要支柱。开通两国直达航线，推动大学、研究院之间的合作。阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克建议越南在斯里兰卡开设一些大学的分校。



关于共同关心的国际和地区问题，双方强调，在地区和世界局势复杂演变的背景下，越斯需要在多边事务中密切协调配合，再次强调维护和平、稳定、安全和航行自由以及在遵守国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上和平解决争端等的重要性。



会谈结束后，苏林与阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同出席两国各部委在安全、科技、文化、信息传媒等领域的合作文件的交换仪式，并共同主持了联合记者会。（完）