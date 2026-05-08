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越共中央总书记、国家主席苏林出席越南—斯里兰卡贸易、投资与旅游合作论坛

当地时间5月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团出席由越南工商联合会与斯里兰卡国家出口促进委员会联合举办的越南—斯里兰卡贸易、投资与旅游合作论坛。斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚、两国各部委领导及众多企业代表共同出席。

苏林出席越南—斯里兰卡合作论坛 图自越通社
苏林出席越南—斯里兰卡合作论坛 图自越通社

越通社斯里兰卡——当地时间5月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团出席由越南工商联合会与斯里兰卡国家出口促进委员会联合举办的越南—斯里兰卡贸易、投资与旅游合作论坛。斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚、两国各部委领导及众多企业代表共同出席。

阿马拉苏里亚总理在论坛上表示，斯里兰卡与越南拥有建立在相互尊重、共同价值观和两国人民紧密联系基础上的悠久友好关系。多年来，双边在贸易投资、教育、文化、旅游等领域的合作不断深化。双方正致力于推动双边关系迈向更具活力、更具前瞻性和深度融合的伙伴关系，开启两国关系新篇章。她表示，此次论坛是落实这一愿景的重要举措，在两国领导人推动下，到2030年双边贸易额有望达到10亿美元的目标，重点推进产品结构多元化。

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越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚共同见证两国合作文件的交换仪式。

阿马拉苏里亚对越南经济社会发展成就表示赞赏，希望学习越南发展经验，深化在贸易便利化、互联互通与协作等领域的合作。目前，斯里兰卡企业在越南实施了约30个投资项目，体现企业界对越南营商环境信心。她希望越南企业积极拓展在贸易投资、教育、农业与食品加工、物流与航空、电子与信息技术、旅游与酒店等领域的合作机会，强调斯里兰卡愿成为开放、可信赖、面向未来的合作伙伴，鼓励双方经常组织企业代表团互访并保持持续对话。

苏林在讲话中强调，本次论坛不仅是交流合作机会的平台，更是连接两国经济、两个地区乃至全球贸易、投资与发展流动的重要象征。他指出，当今世界变化迅速复杂，没有国家能孤立实现可持续发展。各国经济需要更加紧密联结，共同提升竞争力并更深融入全球价值链。在这一背景下，越斯关系具有特殊意义。两国均拥有重要地缘战略位置，具备互补潜力，可在区域经济架构中发挥连接作用。

苏林表示，近年来越南经济社会发展取得重要成果，巩固了其作为充满活力、稳定、高度开放经济体的地位。越南国际贸易规模保持高位，跻身世界主要贸易经济体行列，签署并实施多项新一代自贸协定，为企业进入全球市场创造便利条件。


在投资领域，越南凭借稳定政治环境、充足劳动力和成本优势，继续成为国际投资者青睐的目的地。旅游方面，越南正以强劲复苏和高速增长崛起为有吸引力的旅游目的地。

苏林强调，这些成果表明，越南不仅是一个市场，更是值得信赖的发展伙伴和全球供应链中的重要一环。

苏林认为，尽管两国经济合作已取得一定进展，但规模与潜力相比仍较有限。推动直航互联互通，特别是开通科伦坡与胡志明市之间的航线，是一项务实且具有战略意义的重要举措。

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越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总理哈里妮·阿马拉苏里亚及各位代表共同出席越南航空科伦坡—胡志明市航线启动仪式。图自越通社


关于未来合作方向，苏林提出：一是优先发展物流和货物中转连接，既符合斯里兰卡优势，也满足越南拓展印度洋经济空间的需求；二是推动农业、食品加工、纺织服装、中间贸易及服务业等互补性较强领域合作；三是加强旅游互联互通和民间交流，人与人联系越紧密，互信就越牢固，经济流动也将自然发展。

苏林强调，越南承诺打造便利、透明、稳定的投资环境，持续完善体制机制、推进简政放权、发展基础设施并提高人力资源质量；保障投资者合法权益，加强对话并在项目实施全过程中与企业同行。越南希望不仅成为投资目的地，更成为企业长期可持续发展的伙伴。

越南正积极向服务型、支持型政府转变，为所有合法项目顺利实施创造条件。企业应在两国合作中发挥核心和先锋作用，越斯企业界应更加主动，加强对接、扩大投资和开拓市场。他指出，应从更广阔的印度洋、南亚以及全球供应链形成的大背景下看待越斯合作，关键不仅在于潜力，更在于迅速、坚决且高效的行动。

在论坛上，在苏林和阿马拉苏里亚及两国高级领导人共同见证下，越南航空和越捷航空分别宣布开通胡志明市至科伦坡直飞航线。

越捷航线预计于2026年8月开通，每周运营4个往返航班，将使科伦坡与亚太地区多个经济、旅游和金融中心实现更便捷连接。

值此机会，两国领导人还共同见证了旅游、农产品加工、橡胶、化肥和化工等领域多项企业合作文件的交换。

此前，苏林与阿马拉苏里亚还参观了由越通社举办的越斯关系图片展及越南商品展览。（完）

越通社
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