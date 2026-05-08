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越南与斯里兰卡加强交流与合作

越通社特派记者报道，5月8日，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行会谈后，共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，5月8日，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行会谈后，共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。

合作文件包括：

- 越南公安部人民警察学院与斯里兰卡公安与议会事务部国家警察学院关于警察培训与科研合作的谅解备忘录。

- 越南科技部与斯里兰卡科技部关于科技领域的合作谅解备忘录。

- 越南民族与宗教部与斯里兰卡佛教、宗教与文化部之间的谅解备忘录。

- 越南文化体育旅游部与斯里兰卡佛教、宗教与文化部关于文化合作的谅解备忘录。

- 越南文化体育旅游部与斯里兰卡卫生与大众传媒部关于信息与传媒领域合作的谅解备忘录。

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越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同出席两国各部委间合作文件的交换仪式。图自越通社

借此机会，越南向斯里兰卡政府和人民赠送100吨尿素和过磷酸钙。

越斯两国拥有良好的传统友谊和各领域合作关系，特别是具有高度的政治互信，国家发展观点相似，在文化、佛教等领域持有共同价值观。两国在文化、旅游，特别是心灵旅游方面的合作取得积极进展。

两国经济、贸易合作潜力巨大，尽管目前双边贸易额仅超过2亿美元，但随着斯里兰卡局势逐渐稳定，国家进入发展轨道，这将是越南企业今后促进出口和投资的极具潜力的市场。

苏林总书记、国家主席此次对斯里兰卡进行国事访问，不仅再次肯定了越南对发展与斯里兰卡关系的重视，更体现了将两国传统友谊从历史的深度提升到新高度的坚定决心，致力于两国民族的共同繁荣。（完）

越通社
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