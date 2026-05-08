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越南政府总理黎明兴出席东盟各国领导人非正式会议

越通社特派记者报道，在第48届东盟峰会框架内，5月8日下午，越南政府总理黎明兴出席了东盟各国领导人非正式会议，讨论应对地缘政治紧张引发的能源危机及其对东盟的经验教训。

东盟各国领导人合影。图自越通社
东盟各国领导人合影。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，在第48届东盟峰会框架内，5月8日下午，越南政府总理黎明兴出席了东盟各国领导人非正式会议，讨论应对地缘政治紧张引发的能源危机及其对东盟的经验教训。

东盟各国领导人对近期复杂地缘政治局势，特别是中东冲突，对地区产生的深远影响表示关切。在此背景下，各国一致认为东盟需要加强团结、推动合作以提高战略自主能力；同时在航行飞越自由与安全等关键国际问题上发出更加强有力的共同声音，为确保地区和平、稳定与发展作出努力。

在会议上，越南政府总理黎明兴强调，面对充满不确定性且难以预测的战略环境，东盟不仅要主动适应，更要发挥引领作用、积极塑造变革。本着这一精神，他提出了三项重点建议。

第一，东盟需要通过弘扬多边主义和遵守国际法，率先维护国际关系中的规则并巩固信任。东盟需要积极为维护地区和世界的航行飞越自由与安全作出贡献。关于东海问题，东盟需要与中国全面、有效落实《东海各方行为宣言》，并尽早达成有效、实质、符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》。

第二，东盟需要主动预防和管理危机。从中东的经验教训出发，黎明兴建议东盟有效发挥现有机制，尤其是与伙伴的合作框架，以促进对话、建立信任和开展预防性外交。东盟宪章和《东南亚友好合作条约》（TAC）中的争端解决机制也需要得到有效利用，以推动对话，寻求解决分歧的方案。

第三，提高战略自主能力和发挥中心作用是东盟克服当前挑战的必然选择。面对大国竞争和逼迫选边站队的压力，东盟更需要巩固团结与统一，并保持与各伙伴的平衡相处。同时，东盟需要继续在由东盟主导的机制中发挥中心作用，并通过推动与潜在伙伴的对外关系来拓展发展空间。（完）

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会全体会议。图自越通社

越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会开幕式

据越通社特派记者报道，5月8日上午，第48届东盟峰会在菲律宾宿务市正式开幕。东盟各成员国领导人、东盟秘书长高金洪以及部分国际组织代表一同与会。越南政府总理黎明兴率领越南高级代表团出席会议。

越通社
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