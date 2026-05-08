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越南总理黎明兴会见东盟秘书长高金洪

当地时间5月8日下午，在赴菲律宾宿务（Cebu）出席第48届东盟峰会并开展各项活动期间，越南政府总理黎明兴会见了东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）。

越南总理黎明（右）兴会见东盟秘书长高金洪。图自越通社
越南总理黎明（右）兴会见东盟秘书长高金洪。图自越通社

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，当地时间5月8日下午，在赴菲律宾宿务（Cebu）出席第48届东盟峰会并开展各项活动期间，越南政府总理黎明兴会见了东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）。

黎明兴总理对东盟秘书处及高金洪秘书长本人在协调与推动东盟合作、共同体建设以及支持各专业机构和成员国方面所作出的重要贡献表示欢迎。黎明兴指出，越南正跨入新的发展纪元，目标是在高效动员社会资源、构建透明开放的体制环境、加强数字化转型的基础上，保持快速可持续的增长势头。

黎明兴强调，越南愿在这一进程中继续与各成员国及东盟秘书处保持密切配合与合作。借此机会，黎明兴邀请东盟秘书长出席拟于今年6月9日至10日在河内举召开的第三届东盟未来论坛（AFF）。

东盟秘书长高金洪对越南在加入东盟30多年后，如今已成为了东盟核心成员之一，年均增长率位居地区第二等给予了高度评价。他强调，越南的发展目标和优先事项全面符合于东盟的优先方向。他重申，一个强大、繁荣发展的越南将为东盟共同体建设进程作出重要贡献。 高金洪曾于2024年和2025年两次出席东盟未来论坛。他认为该论坛已成为各国政府领导人、企业、专家学者进行交流、对接并提出构想与倡议的重要框架。高金洪表示非常期待出席本届论坛，以共同探讨在当前国际形势复杂多变的背景下，增强东盟团结合作及发挥东盟中心地位的解决方案与倡议。（完）

越通社
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