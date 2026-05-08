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越南政府总理黎明兴分别会见老挝和马来西亚总理

越通社特派记者报道，在出席第48届东盟峰会框架内，5月8日下午，越南政府总理黎明兴分别会见老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）和马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）。

黎明兴总理和老挝总理宋赛·西潘敦。图自越通社
黎明兴总理和老挝总理宋赛·西潘敦。图自越通社

越通社河内5月8日——越通社特派记者报道，在出席第48届东盟峰会框架内，5月8日下午，越南政府总理黎明兴分别会见老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）和马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）。

黎明兴在会见老挝总理宋赛·西潘敦时强调，越南政府将与老挝政府密切协调，有效落实高层协议、两党两国领导人互访成果以及越老政府间联合委员会第48次会议的成果，从而为双边合作注入新动力。

老挝总理感谢越南政府近期为老挝提供的积极有效支持，包括派遣专家团队协助老挝制定经济社会发展计划，特别是在中东冲突引发能源危机的背景下为老方提供帮助。他认为，这也是两国推动可再生能源和清洁能源合作、减少对外部石油进口依赖、逐步实现自主保障能源安全的良好契机。

老宋赛·西潘敦表示，老挝政府正抓紧落实两国高层协议，重点推进万象—永昂铁路、万象—荣市高速公路以及能源合作等战略项目；同意建议两国合作委员会核查进度，向高层领导人报告。

黎明兴强调，越南始终对越老关系给予最高优先，希望与老方共同培育日益走向深入、务实、有效的合作关系。为使“越老战略对接”的内涵具体化，黎明兴建议双方继续发挥合作机制效能，加强基础设施、交通和能源互联互通等战略合作项目的检查和督促。

两位总理一致同意继续巩固政治互信；保持高层及各级代表团互访；为2027年越老建交65周年和签署友好合作条约50周年纪念活动做好准备；加强国防安全合作；推动经济、贸易、投资合作；创新教育和人力资源培训合作；加强地方特别是边境地区合作；在地区和国际论坛上密切协调，以及提高越老柬三方合作效率。

*马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在会见黎明兴总理时对越南的经济增长速度以及越南推动科技发展以创造增长动力表示印象深刻，并强调，马来西亚视越南为重要伙伴，希望继续加强双边合作。

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黎明兴总理和马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣。图自越通社

黎明兴高度评价马来西亚企业、银行及早对越南进行有效投资与合作；强调越南重视与马来西亚的关系，希望与马方共同推动自2024年11月建立的全面战略伙伴关系。

关于推动今后合作的措施，两国领导人一致同意继续通过高层及各级代表团互访巩固战略互信；加强贸易、投资合作；加快推动能源、油气、科技、数字化转型、创新创意和人工智能等领域的项目落地。双方还表示希望推动通过东盟电网（APG）进行电力买卖合作，并加强越南、马来西亚和新加坡三方合作。

借此机会，黎明兴与安瓦尔·易卜拉欣还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。（完）

越通社
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