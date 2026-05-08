☕️越通社新闻下午茶（2026.5.8）

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克举行会谈。图自越通社

越通社河内——·越通社特派记者报道，5月8日上午，欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）在科伦坡总统府举行会谈。全文



·越通社特派记者报道，当地时间5月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）共同会见了记者。全文



·据越通社特派记者报道，5月8日上午，在菲律宾宿务的麦丹会展中心举行了第48届东盟峰会开幕式及全体会议。越南政府总理黎明兴率越南高级代表团出席。全文



·5月8日上午，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席、中央政治局和中央书记处第11号检查监督团团长陈青敏与最高人民法院党委举行工作会议。全文



·越南政府副总理阮文胜5月8日在政府驻地会见了亚马逊云科技（AWS）副总裁昆特·西蒙（Quint Simon）女士。全文



越南国家航空公司的波音787飞机首航降落隆城国际机场。图自越通社

·对航空港体系规划进行补充调整必须置于总体框架之中，符合国家总体规划以及刚刚调整的六个区域规划，确保与交通运输领域内的行业规划保持同步。这是越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉足对制定、调整《2021-2030年阶段全国航空港体系规划及2050年愿景》提出的要求。全文



·越通社驻新加坡记者报道，越共中央书记处书记、最高人民法院院长阮文广率领最高人民法院高级代表团自5月5日至8日对新加坡进行工作访问。此访旨在加强两国最高法院之间的合作关系，进行经验交流，为越南国际金融中心专门法院的设立和运作提供参考。全文



·值此庆祝4·30越南南方解放日之际，胡志明市总投资高达数十万亿越盾的一系列大规模基础设施项目集中开竣工，有望为改变城市面貌、促进越南南部重点经济区增长注入重要动力。全文



·以“从多样传统到人类共同的活态遗产”为主题的2026年世界咖啡遗产论坛是一个高级别国际对话空间，旨在阐明如何将咖啡视为一种“活态遗产”，具有“连接人、社区及文明”的能力，并致力于成为和谐、创新与可持续发展的共同语言。



越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度。图自越通社

·2026年前几个月，流入越南的外商直接投资（FDI）资金持续释放积极信号。在全球经济动荡的背景下，越南能够保持对外资的吸引力体现了国内投资环境的稳定性。全文



·5月7日，近200家企业参加了在“2026年技术展览与招聘日-HUTECH Job Fair 2026”框架内的技术展览和人力资源对接招聘活动。



·在实施两级地方政府模式并推进数字政府建设近一年后，胡志明市在行政手续受理方面取得了诸多积极进展。线上办理比例达76%，民众和企业满意度保持在较高水平。胡志明市公共行政服务中心负责人于5月7日下午在市人民委员会举行的经济社会新闻发布会上如是表述·。全文



· 5月8日，山罗省人民委员会在木州坊与木州、木山、草原、云山、团结、龙萨、云湖等乡坊，就当地旅游发展工作及2026年木州文化旅游周筹备工作举行工作会议。全文



从高空俯瞰大叻火车站。图自越通社

·林同省大叻市春香坊大叻火车站海拔1500多米，被誉为越南及印度支那地区最古老、最美丽的火车站之一。这里不仅拥有深厚的历史价值和独特的建筑风格，还凭借大叻寨梅（Trại Mát）的旅游专列航线，成为了吸引无数游客在富有诗意的高原空间中穿梭体验的热门目的地。全文



·据马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼（Johari Abdul Ghani）表示，东盟需要考虑动员私营部门参与实施石油共同储备框架的可能性，旨在加强持久性的能源安全并提升区域的应对能力。全文（完）