林同省大叻寨梅旅游专列：梦幻高原之行的独特魅力

越通社林同省——林同省大叻市春香坊大叻火车站海拔1500多米，被誉为越南及印度支那地区最古老、最美丽的火车站之一。这里不仅拥有深厚的历史价值和独特的建筑风格，还凭借大叻寨梅（Trại Mát）的旅游专列航线，成为了吸引无数游客在富有诗意的高原空间中穿梭体验的热门目的地。



遗产保护与旅游发展并重



大叻火车站由法国人于1932年动工兴建，并于1938年竣工，是全长约84公里的潘郎（Phan Rang）－大叻铁路线的终点站。在该线路中，约有16公里路段采用了齿轨铁路系统，以穿越平均坡度达12%的壮观山口（Ngoạn Mục）。当时，齿轨铁路技术仅出现在瑞士和越南，成为了世界铁路行业的一项特殊技术印记。



该建筑融合了西方建筑风格与西原地区的本土文化特色。最引人注目的亮点是三个高耸的尖顶，让人联想到雄伟的浪平山（Lang Biang）或是西原地区同胞特有的龙房。车站大楼长66.5米，宽11.4米，高11米，配有彩色玻璃窗和古典拱顶，为参观者带来独特的美感。



历经历史变迁，为了保护并发挥遗产价值，铁路部门自1991年起恢复了从大叻至寨梅约7公里的路段，服务于观光旅游活动。2001年，大叻火车站凭借其在历史、建筑和文化方面的突出价值，被评为国家级历史遗迹。



如今，大叻火车站不仅是乘客集散地，更是热门的观光与摄影打卡点。清晨时分，当薄雾仍笼罩在松林间，车站院落呈现出一种宁静而充满怀旧感的魅力。许多游客选择早早来到这里，享受清新的空气，并捕捉这座山城特有的精彩瞬间。



提升质量与实现服务产品多样化



现场音乐表演深受游客欢迎。图自越通社

大叻市春香坊人民委员会副主席潘氏春草表示，该地区是林同省的旅游重点区域，拥有完备的4-5星级酒店与住宿系统，以及大叻火车站、达坦拉瀑布（Datanla）等众多著名景点，吸引了大量游客。因此，地方政府始终注重与铁路部门配合，共同保护并发挥大叻火车站的建筑价值及其遗产空间。



实际表明，“大叻－寨梅”火车旅游产品日益受到关注，尤其是在周末和节假日。许多家庭和年轻群体选择这一行程，将其作为一种“慢行”方式，以此沉浸式体验高原的空间氛围与生活节奏。



为了满足2026年的旅游需求，西贡铁路运输分公司（管理单位）在大叻－寨梅古董铁路线推出了多项优惠活动及特色服务。 除了提供整节车厢或整列火车的租赁服务，以承办生日、婚礼或产品展示等活动外，该单位每天还维持7对往返列车运行，为游客带来独特体验。



维持大叻－寨梅铁路线的运营，不仅有助于保护著名的大叻－潘郎铁路线的历史价值，更重要的是为当地开辟了独具特色的旅游发展方向。目前，关于恢复全线运行的提案正在研究中，有望为中南部地区与西原地区的区域联动及经济旅游发展注入新动力。（完）