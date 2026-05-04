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潘切机场正式动工兴建

4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行了潘切机场—民用航空项目开工仪式。这是具有极其重要意义的活动，标志着林同省在完善交通基础设施、扩展发展空间和提升竞争力战略中迈出了新一步。

潘切机场—民用航空项目开工仪式。图自越通社
潘切机场—民用航空项目开工仪式。图自越通社

越通社林同——4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行了潘切机场—民用航空项目开工仪式。这是具有极其重要意义的活动，标志着林同省在完善交通基础设施、扩展发展空间和提升竞争力战略中迈出了新一步。

潘切机场项目按照4E级机场标准建设，设计年旅客吞吐量到2030年达到200万人次，总投资近3.9万亿越盾。竣工后，该工程将满足当地人民、游客及企业界日益增加的出行需求，为吸引投资、发展商业、服务业和高质量旅游业创造便利条件。该项目占地面积74.6公顷，包括停机坪、滑行道、空中及地面导航与管制工程、空管塔台、指挥室及航站楼等。

太阳集团创始委员会成员、董事长邓明长表示，该项目将满足现代机型运营需求，并在未来阶段每年服务数百万名旅客，形成新发展空间，促进服务与物流发展，提升整个区域招商引资能力。该集团承诺将集中最大资源，力争于2027年完成该项目并将其投入运营。

林同省人委会主席胡文梅强调，这不仅是一个单纯的交通工程，更是具有战略意义的工程，连接林同省与国内外主要经济中心，为西原地区、南中部沿海地区及南部重点经济区形成辐射带动作用。

越南建设部部长陈鸿明在仪式上致辞时强调，该项目是越南首个使用民营资本，并使用由军队投资的跑道与滑行道两用基础设施的民用航空港，服务于国防任务与经济社会发展，符合中央政治局关于民营经济发展第68号决议的精神。

为确保潘切机场如期竣工，陈鸿明要求各施工单位必须严格遵守国家技术标准、规范及国际航空标准，确保进度、质量与劳动安全。同时，要求投资方必须与军队单位及民航专业机构密切配合。

另外，他建议林同省人民委员会研究并规划机场周边的城市、房地产及物流发展空间，充分发挥机场优势，为当地经济社会发展提供服务。（完）

林同省潘切机场正式动工兴建

林同省潘切机场正式动工兴建

2026年4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行潘切机场—民用航空项目开工仪式。潘切机场项目按照4E级机场标准建设，设计年旅客吞吐量到2030年达到200万人次，总投资近3.9万亿越盾，预计于2027年建成并投入运营。

越通社
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