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胡志明市与岘港领跑泰国游客搜索榜

在5月初长假期间，越南两大城市——胡志明市与岘港——成为泰国游客搜索热度最高的目的地。

占婆岛 – 东海中的“绿珠” 图自越通社
占婆岛 – 东海中的“绿珠” 图自越通社

越通社河内——在5月初长假期间，越南两大城市——胡志明市与岘港——成为泰国游客搜索热度最高的目的地。

据越通社驻曼谷记者报道，在线预订平台Agoda数据显示，胡志明市在泰国市场的搜索量增幅最高，达134%；岘港紧随其后，增长58%。相比之下，中国香港等其他目的地的增长幅度较低。

泰国国家旅游局表示，尽管受生活成本和能源价格上涨影响，5月1日至4日假期国内旅游需求有所下降，但泰国民众出境旅游计划基本未受影响，推动国际目的地搜索热度上升，越南成为最受青睐的选择之一。

泰国国家旅游局局长塔帕妮·吉亚蒂帕布表示，受泼水节刚过、居民收紧支出及部分地区高温雷暴天气等因素影响，国内旅游需求预计下滑。该机构预测，此次假期泰国国内旅游收入约101亿泰铢（约合3.07亿美元），接待游客约283万人次，酒店入住率约64%。热门国内目的地包括北碧府、春武里府、曼谷、呵叻府和差春骚府。

此外，泰国旅游委员会研究显示，仅约16%至28%的泰国民众计划在此次假期出游，多为返乡或周边短途旅行；约12%至20%计划一日游，2%至6%选择过夜出行，仅约2%计划跨区域长途旅游。（完）

越通社
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