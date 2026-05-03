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解除“瓶颈”让占婆岛成为绿色度假天堂

岘港市新协岛乡占婆岛（Cù Lao Chàm）距离会安约15公里处，不仅是旅游目的地，更因其多样、原始且纯净的生态系统被联合国教科文组织公认为世界生物圈保护区。

岘港市新协岛乡占婆岛美景。图自越通社
岘港市新协岛乡占婆岛美景。图自越通社

越通社河内——岘港市新协岛乡占婆岛（Cù Lao Chàm）距离会安约15公里处，不仅是旅游目的地，更因其多样、原始且纯净的生态系统被联合国教科文组织公认为世界生物圈保护区。

独特的生态系统

岘港市三岐坊居民杜文长在时隔近十年后重返占婆岛，对该岛的变化感到惊叹。原始的记忆如今已被充满活力、现代但仍保留着海洋“灵魂”的景象所取代。他将占婆岛比作“绿色玉石”，原始森林与清澈海水交相辉映。他认为，如果得到合理规划以及对基础设施和高端服务的投资，这里将成为旅游的“磁石”。

澳大利亚游客迈克尔·斯塔菲耶里（Michael Staffieri）对当地美食赞不绝口，称赞其海鲜新鲜，烹饪方法独特。对他而言，占婆岛是一次完整而激动人心的体验，原始之美与海岛美食精髓完美融合。

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2009年，占婆岛被联合国教科文组织公认为世界生物圈保护区。图自越通社

据本地人介绍，占婆岛拥有清澈见底的海水、细白的沙滩（如翁滩、冲滩）以及茂密的原始森林。这里以开展“拒绝”尼龙袋和塑料垃圾的运动而闻名，为游客带来洁净、亲近自然的度假空间。这里也是潜水观赏珊瑚和热带鱼类的天堂。岛上保留着多项遗迹，如占婆古井、海藏寺、燕祖庙等。理想的旅游季节是3月至8月。

解除基础设施和机制瓶颈以实现突破发展

新协岛乡在海洋经济发展、保障国防安全中具有重要地位。2009年，占婆岛被联合国教科文组织公认为世界生物圈保护区。2025年，该乡达到新农村典范标准。仅在2026年前三个月，该岛就接待了近1.4万人次游客，其中主要是国际游客。

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占婆岛力争从现在到2030年每年接待游客35万至40万人次。图自越通社

占婆岛力争到2030年，每年接待游客35万至40万人次，成为与生态保护及国防安全相结合的高质量、可持续发展的旅游目的地。

为实现这一目标，乡领导建议市人民委员会破解水下娱乐区域公布的障碍，实现旅游产品多样化，对与生态保护相结合的旅游业进行同步投资，加强旅游宣传推广工作，特别是彻底解决2004年已获批但至今仍未完工的拼滩（Bãi Bìm）生态旅游区项目，支持为占婆岛地区设立专项天气预报等。（完）

越通社
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