富国岛成为韩国游客最喜爱的首选度假目的地

越通社首尔——越南富国岛正崛起为对韩国游客极具吸引力的度假目的地，韩国游客人数持续增长并对当地旅游业扮演日益重要角色。



据越通社驻首尔记者报道，韩国媒体近日评论称，富国岛曾被视为二十年前的"隐世明珠"，如今正凭借旅游基础设施的发展和一系列高端度假村的出现而强劲转型。



据统计数据显示，韩国仍是越南最大的国际客源市场之一，每年有数百万游客到访。如果说此前岘港是韩国游客熟悉的目的地，那么这一趋势正逐渐向南转移，其中富国岛被韩国人誉为"越南的济州岛"。韩国文化印记在岛上日益明显，从PSY的《江南Style》或Rosé的《APT》等K-pop音乐，到许多经营场所的韩语标识、菜单和优先服务系统。



该岛的快速发展与Vin集团（Vingroup）和太阳集团（Sun Group）等集团的大型项目息息相关。旅游基础设施同步投资，拥有数十家五星级酒店、娱乐区和跨海缆车系统，助力提升游客体验。



带着丈夫和两个孩子来到富国岛的韩国游客金恩贞表示，这是她家人继芽庄之后的第二次越南之行。她与另外两位同学一起出行，每人都带着各自的家人。他们选择富国岛是因为这里对孩子来说感觉安全且便利。这位女游客还补充说，她认识的大多数人都已经来过这里，或者正在计划今年夏天的行程。



韩国专家评价称，该市场的增长在富国岛的转型过程中发挥了重要作用。富国岛正逐步确立其作为东南亚领先度假目的地之一的地位，同时在未来继续增强对韩国游客的吸引力。（完）

越通社