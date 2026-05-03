富国岛成为韩国游客首选的度假目的地

越通社河内—— 越南富国岛正成为韩国游客极具吸引力的度假目的地，来自该市场的游客数量持续增长，对当地旅游业扮演着越来越重要的角色。



据越通社驻首尔记者援引韩国媒体5月2日报道，二十年前曾被视作“隐世明珠”的富国岛，正凭借旅游基础设施的发展和一系列高级度假村的出现而实现强劲转型。



据统计数据显示，韩国继续是越南最大的国际客源市场之一，每年吸引数百万游客。如果说此前岘港是韩国游客熟悉的 目的地，那么此趋势正逐渐向南转移，其中富国岛被韩国人誉为“越南的济州岛”。

富国岛一角。图自越通社

与丈夫和两个孩子一起到富国岛的韩国游客 Kim Eun Jung 表示，这是她家庭继芽庄之后的第二次越南之行。他们选择富国岛是因为觉得这里对孩子们很安全且便利。她同时表示，她认识的人大多数都已经去过富国岛，或者正在计划今年夏天到这里游玩。

韩国专家评价，该市场的增长对富国岛的转型起到了重要作用。富国岛正逐步巩固其作为东南亚领先度假胜地之一的地位，同时在未来将持续增强对韩国游客的吸引力。（完）