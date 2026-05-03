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越南雄王祭祖日、4·30及5·1假期旅游市场热力十足

在雄王祭祖日（农历三月初十）及4·30越南南方解放、国家统一日和5·1国际劳动节共7天假期期间，越南多地的旅游活动活跃，带来了可观的收入。

外国游客在还剑湖畔漫步。图自越通社
外国游客在还剑湖畔漫步。图自越通社

越通社河内——在雄王祭祖日（农历三月初十）及4·30越南南方解放、国家统一日和5·1国际劳动节共7天假期期间，越南多地的旅游活动活跃，带来了可观的收入。

据河内市旅游局的统计，2026年雄王祭祖假期及4·30和5·1日假期期间，全市旅游活动活跃，接待游客约达135万人次，其中国际游客约达24.8万人次（过夜游客约17.5万人次），国内游客超过110万人次。旅游总收入约达5万亿越盾。

过夜游客接待量增长明显，酒店客房平均入住率达71.4%，多家高端酒店出现连续多日满房。

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外国游客参观玉山祠。图自越通社

河内市安全保障和环境卫生工作得到加强。在对重点旅游景点的检查中未发现违法违规行为，拉客、兜售小贩现象基本得到管控。

通过同步采取提高服务质量、丰富旅游产品、注重人文因素等措施，河内继续在国内外游客心目中巩固其“安全 – 友好 – 有品质 –具有吸引力”的目的地形象。

另一方面，据广义省文化体育与旅游厅的统计，在2026年雄王祭祖日假期及4·30和5·1假期期间，全省游客接待量约达72万人次，同比增长62%，营业收入约达5320亿越盾，同比增长71%。其中，国际游客约达8000人次，比去年同期增长65%；过夜游客约达41.8万人次；平均客房入住率约达70%，李山岛、芒登等部分重点旅游地区的入住率达90%至95%。

广义省文化体育与旅游厅副厅长白氏敏表示，在假期期间，各地方、旅游企业、旅游区和景点、旅游服务经营单位已严格遵守旅游领域的法律法规。与旅游活动相关的检查、监督工作以及在各旅游点、旅游经营单位安全保障措施得到常态化开展。

因此，在2026年雄王祭祖日及4·30和5·1假期期间，全省旅游活动基本安全、健康地进行，满足了游客参观、度假的需求。旅游市场管理工作得到加强，服务质量逐步提高，成效显著。(完)

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越通社
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