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2026年4月越南接待国际游客超过200万人次

据越南国家旅游局的统计，2026年4月，越南接待国际游客203万人次，将前4个月国际游客总数提升至880万人次，同比增长14.6%，完成2026年全年接待2500万人次国际游客目标的35%。

附图：国际游客参观越南世界文化遗产美山。图自越通社
附图：国际游客参观越南世界文化遗产美山。图自越通社

越通社河内——据越南国家旅游局的统计，2026年4月，越南接待国际游客203万人次，将前4个月国际游客总数提升至880万人次，同比增长14.6%，完成2026年全年接待2500万人次国际游客目标的35%。

这一令人印象深刻的成绩肯定了越南作为国际旅游地图上安全、稳定且日益具有吸引力的目的地的地位。这也是越南旅游业连续4个月每月接待国际游客超过200万人次，以及前4个月国际游客总量达到880万人次，均为首次。

2026年前4个月，越南十大客源市场包括中国、韩国、俄罗斯、中国台湾、柬埔寨、美国、印度、日本、澳大利亚和菲律宾。这些市场贡献了赴越国际游客总量的约72%，仅最大的两个市场——中国和韩国就占了39.8%。

值得注意的是，随着众多潜力市场的崛起，市场结构继续朝着多元化和更加平衡的方向转变。特别是俄罗斯市场实现了强劲突破，同比增长近300%。这一成绩得益于直飞航线的强劲恢复、游客对长天期度假旅游的需求，以及越南在安全、便利、自然条件、成本等方面的竞争优势，帮助越南成为俄罗斯游客在亚洲的首选目的地之一。

与此同时，东南亚地区继续保持令人印象深刻的增速。尤其是菲律宾增长73.4%，超越马来西亚，跻身前十市场行列。其次是柬埔寨增长41.6%，印度尼西亚增长30.1%，新加坡增长29.8%，马来西亚增长21.7%，而泰国保持稳定增长势头，增幅为8.4%。在南亚，印度继续确认其战略性市场地位，增长率高达59.1%，显示出巨大的发展潜力。

欧洲是前4个月增长最强劲的地区，同比总体增长53.3%。多个西欧和北欧市场继续录得积极成果：英国增长10.4%，法国增长12.1%，德国增长14.5%，意大利增长8.9%，丹麦增长18.4%，挪威增长23.8%，瑞典增长26.6%。享有免签政策的波兰、瑞士、捷克等市场也录得高增长，较2025年同期分别增长52.7%、19.4%和23.1%，充分显示了签证政策在刺激旅游消费、拓展欧洲市场方面的明显效果。

据越南国家旅游局旅游信息中心称，在世界持续面临地缘政治风险、冲突和安全挑战的背景下，安全因素日益成为国际游客选择目的地的关键标准。越南不仅满足了安全要求，其丰富的旅游资源、独特的景观和特色文化也给人留下深刻印象。产品朝着体验、绿色旅游、度假和探索当地文化方向发展的趋势，为提升行业竞争力开辟了巨大空间。与此同时，日益开放的签证政策、便利的航空连接以及不断创新的产品生态系统，帮助越南逐步确立其作为亚洲领先吸引力目的地的地位，为未来可持续发展奠定了坚实基础。（完）

越通社
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