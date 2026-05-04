长假期间越南旅游接待量约达1200万人次 同比增长逾14%

越通社河内——2026年雄王祭祖日及4月30日至5月1日假期期间，越南旅游业预计接待游客约1200万人次，同比增长14.2%。全国住宿设施平均入住率约达70%，多个重点旅游城市及沿海地区超过80%，显示国内外旅游需求持续强劲复苏。



据越南国家旅游局介绍，今年假期时间较长且相互衔接，为民众出行和度假创造了有利条件，有效带动全国旅游需求增长。多个重点旅游目的地游客量显著上升。其中，宁平省以超过237万人次居首，旅游总收入约3.569万亿越盾；胡志明市接待游客约169万人次，其中国际游客19万人次，收入达8.7万亿越盾。



其他主要目的地同样表现亮眼：庆和省接待游客超150万人次，收入约2.638万亿越盾；岘港市接待游客146万人次，其中国际游客超62.1万人次，同比增长24%，收入达5.727万亿越盾；海防市接待145万人次，收入约1.12万亿越盾；河内市接待约135万人次，其中国际游客超24.8万人次，收入逾5万亿越盾。



此外，广宁省接待134万人次，林同省97万人次，老街省80万人次。顺化市表现尤为突出，接待游客约61万人次，其中国际游客同比增长129%，达16.4万人次。



假期期间运输活动全面活跃。河内、胡志明市飞往各大旅游目的地的航班客座率达80%—100%。越南航空公司执行航班超过3800班次，提供逾73万个座位，同比分别增长13%和16%；越捷航空增加近3800班次，提供约83.2万个座位，同比增长18%。铁路部门在多条重点线路增开列车，并推出优惠活动以满足出行需求。



在沿海及海岛地区，前往占婆岛、李山岛、昆岛、富贵岛、富国岛等地的海上航线均得到加强，有效满足增长的旅游需求。同时，多条高速公路投入运营及公共交通支持政策持续推进，进一步便利游客出行。



为保障服务质量，越南文化体育与旅游部及各地同步实施多项措施，提升服务水平，确保安全有序，加强价格监管并及时处理违规行为。各地还积极开展旅游促销，推出新产品，丰富游客体验。



值得注意的是，2026年旅游趋势继续向灵活化转变，短途、轻体验及亲近自然的出行方式更受欢迎。“慢旅游”和“微度假”等形式日益流行，特别受到家庭及小团体游客青睐，推动个性化服务需求上升。



此外，假期分为相邻两段实施，有效分流客流，缓解部分热点地区压力。一些地方还开发新旅游点，进一步优化客流分布并提升服务质量。



越南旅游信息中心评估认为，此次假期旅游业的良好增长得益于交通基础设施改善、旅游产品创新及管理水平提升等多重因素。尤其是本次假期未发生涉及游客的重大事故，表明服务质量与安全保障能力显著提高。（完）

越通社