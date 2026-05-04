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4·30南方解放与五一国际劳动节假期：全国多地景区景点客流量上升明显

今年4·30越南南方解放、国家统一和五一国际劳动节假期期间，全国许多地方旅游接待人数和收入实现“双增长”。各地推出丰富多彩的旅游产品和旅游活动，有效带动游客出游热情。

许多游客排队观看奠边府战役全景画（panorama）。图自越通社
许多游客排队观看奠边府战役全景画（panorama）。图自越通社


越通社河内5月3日——今年4·30越南南方解放、国家统一和五一国际劳动节假期期间，全国许多地方旅游接待人数和收入实现“双增长”。各地推出丰富多彩的旅游产品和旅游活动，有效带动游客出游热情。

据奠边省文化体育与旅游厅的数据显示，自4月25日至5月3日，奠边省接待游客量约7.52万人次，同比增长25%，旅游收入达1200亿越盾。

在此期间，奠边省举办了多项文化与艺术活动，成为吸引游客的重要亮点。值得一提的是《回到记忆之地》文艺演出活动、“奠边府——历史素描”美术展览、“奠边府大捷与今日奠边”摄影展等，给游客留下了深刻印象。

2026年，奠边省文化体育与旅游厅提出接待游客量超过160万人次，其中国际游客超过1万人次；旅游总收入达2.88万亿越盾；旅游者平均停留时间为3天的目标。

据胡志明市旅游局的数据显示，4月25日至5月3日，胡志明市旅游收入约达8.7万亿越盾，接待国际游客量约19万人次，国内游客量为150万人次。

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讲解员引导外国游客扫描二维码，了解关于奠边府战役全景画（panorama）的相关信息。图自越通社

今年雄王祭祖日、4·30南方解放和五一国际劳动者假期期间，胡志明市旅游活动氛围热烈喜庆，呈现出积极复苏和同比明显增长的态势。客流持续攀升，主要集中在文化—历史景点、娱乐休闲区以及公共场所。胡志明市日益注重旅游产品的体验感，并结合历史—文化主题进行设计，从而吸引了大量国内外游客的关注。

据海防市文化体育与旅游局的数据显示，海防市接待游客量超1400万人次，旅游收入约超1.12万亿越盾等。

全市客房平均入住率约为70%；4月25日、26日、30日，5月1日和5月2日，涂山、吉婆等旅游景点的入住率达100%。

据海防市文化、体育与旅游局领导介绍，2026年前4月，全市接待游客超过410万人次，旅游收入达5105亿越盾。海防旅游部门正逐步形成以海岛旅游、文化旅游、美食旅游和高尔夫旅游为主的核心产品体系。同时，食物旅游（foodtour）、乘船游览以及海洋生态旅游等许多新旅游产品已投入运营。旅游基础设施发展迅速，目前全市拥有近900家住宿设施、超过2.3万间客房，有效提升了旅游服务水平等。（完）

富国国际机场。图自越通社

4·30和5·1假期乘坐飞机出行游客达168万人次

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越通社
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