2026年岘港美食之旅节：多项特色美食体验活动精彩纷呈

越通社岘港——5月7日下午，岘港市文化体育与旅游局举行2026年岘港美食之旅节（Danang Food Tour 2026）发布会，多项特色美食、文化和旅游等体验活动精彩纷呈，推广广南旅游品牌与饮食文化。



岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在发布会上表示，2026年头几个月，全市经济社会继续保持积极增长态势，其中旅游业发挥了重要的动力作用。2026年前4月，岘港市住宿场所接待游客总数约达近600万人次，同比增长19.2%；其中国际游客近340万人次，增长24.9%。特别是在雄王祭祖日暨4·30和5·1假期，岘港位列全国游客量和旅游收入最高的地方之一，接待游客约146万人次，增长近35%，旅游收入约达5.7万亿越盾。



岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在发布会上发表讲话。图自越通社

据组委会介绍，2026年岘港美食之旅节将于5月20日至24日在东海公园、三清海滩广场等多地举行。今年美食之旅节规模进一步扩大，设有100多个展位和70个街头美食担子。其亮点是5月20日下午在范文同海滩沿线举行的“岘港美味担子”游行活动，再现中部地区街头美食与文化空间。开幕式将于5月21日晚在东海公园举行。



另外，在今年美食之旅节期间，组委会还举行 “广南饮食精髓”空间、“彩色广南”打卡区、啤酒节之夜（Beer Fest Night）以及大型音乐会等。此外，岘港市还推出了“2026年岘港美食之旅”系列旅游线路，涵盖岘港、会安、奠盘、三岐和大禄等地的深度美食体验，旨在开发与本土文化和遗产相结合的旅游产品。



组委会表示，今年美食之旅节推进数字技术在旅游推广与体验中的应用，同时加强与企业的对接，提升服务质量，将岘港打造成为区域首选的美食目的地。（完）