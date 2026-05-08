推动木州国家旅游区可持续发展

越通社山罗—— 5月8日，山罗省人民委员会在木州坊与木州、木山、草原、云山、团结、龙萨、云湖等乡坊，就当地旅游发展工作及2026年木州文化旅游周筹备工作举行工作会议。



山罗省人民委员会常务副主席何忠战在会上强调，各乡、坊的核心任务之一是加快落实土地多功能利用机制，旨在破解瓶颈制约，推动社区旅游发展。



他要求各地集中支持企业推进旅游项目建设；加快征地拆迁、土地用途转换和土地交付进度，确保重点项目早日开工。



木州的春季。图自越通社

针对2026年木州文化旅游周的筹备工作，他要求各地朝着统一化、专业化方向革新旅游宣传与促进工作；加强信息技术应用，构建覆盖整个木州国家旅游区的统一宣传体系。



各乡、坊需加强管理，尽早成立社区旅游管理合作社，发布开发规章，确保游客安全并维护自然景观，特别是对自发形成的网红打卡点和体验项目加强规范管理。此外，各地需全力以赴为2026年木州文化旅游周及九·二国庆系列活动方案做好准备；主动与各厅局配合解决困难，打造具有吸引力的旅游产品，逐步提升木州国家旅游区的地位。



据已获批的至2045年木州国家级旅游区总体建设规划调整方案，该旅游区将打造成为全国旅游发展的重要增长极之一。到2045年，木州力争发展成为具有国家和国际影响力的旅游、度假和文化中心，建成配套完善、现代化的社会和技术基础设施体系，形成多样化、高品质、具有品牌影响力和区域竞争力的旅游产品体系。（完）