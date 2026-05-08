投资总额逾2万亿越盾的奠边府旅游缆车建设项目正式获批

越通社奠边省——奠边省人民委员会主席黎文良日前签发第938/QĐ-UBND号决定，批准奠边府缆车与文化历史旅游综合体项目投资主张与投资商。



该项目投资总额为20760亿越盾（折合人民币5.4亿元），用地规模为35.35公顷，位于芒峰（Mường Phăng）乡和布儿（Pu Nhi）乡辖区内。



项目的目标是充分挖掘此地独特的自然景观、地理位置及历史价值等方面的优势，打造独具一格、质量优良、竞争力强的旅游产品，通过组织展示空间、体验空间、历史价值推介与传统教育空间等保护和发扬国家级特殊历史遗迹——奠边府战场历史遗迹的价值，同时向国内外游客推广文化历史价值，将奠边府建设成为北部山区具有代表性的文化历史旅游目的地，为推动当地经济社会发展注入动力等。



根据项目规划，各项主要建设目标应在投资方获得国家土地划拨或出租之日起5年内完成。项目运营期限为70年，自投资方收到土地划拨决定、租赁决定或土地用途变更决定之日起计算。



奠边省领导要求投资者确保项目按时按质完成，各有关单位须依法依规定期进行报告，项目技术基础设施建成后移交给当地主管部门管理等。（完）

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