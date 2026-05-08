旅游

投资总额逾2万亿越盾的奠边府旅游缆车建设项目正式获批

奠边省人民委员会主席黎文良日前签发第938/QĐ-UBND号决定，批准奠边府缆车与文化历史旅游综合体项目投资主张与投资商。

奠边府战役指挥部遗址是一个吸引游客的旅游景点。图自越通社
奠边府战役指挥部遗址是一个吸引游客的旅游景点。图自越通社

越通社奠边省——奠边省人民委员会主席黎文良日前签发第938/QĐ-UBND号决定，批准奠边府缆车与文化历史旅游综合体项目投资主张与投资商。

该项目投资总额为20760亿越盾（折合人民币5.4亿元），用地规模为35.35公顷，位于芒峰（Mường Phăng）乡和布儿（Pu Nhi）乡辖区内。

项目的目标是充分挖掘此地独特的自然景观、地理位置及历史价值等方面的优势，打造独具一格、质量优良、竞争力强的旅游产品，通过组织展示空间、体验空间、历史价值推介与传统教育空间等保护和发扬国家级特殊历史遗迹——奠边府战场历史遗迹的价值，同时向国内外游客推广文化历史价值，将奠边府建设成为北部山区具有代表性的文化历史旅游目的地，为推动当地经济社会发展注入动力等。

根据项目规划，各项主要建设目标应在投资方获得国家土地划拨或出租之日起5年内完成。项目运营期限为70年，自投资方收到土地划拨决定、租赁决定或土地用途变更决定之日起计算。

奠边省领导要求投资者确保项目按时按质完成，各有关单位须依法依规定期进行报告，项目技术基础设施建成后移交给当地主管部门管理等。（完）

游客在奠边府大捷博物馆参观奠边府战役全景画。图自越通社

奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来

五月份回到英雄的奠边这片土地，纪念奠边府大捷72周年的氛围从各处历史遗迹蔓延至每一个村寨。从当年的惨烈战场，到如今的华丽蜕变，奠边省在经济增长、扶贫减贫、基础设施建设及民生保障方面取得了显著成果，为新阶段的发展奠定了坚实基础。

越通社
#越盾 #奠边府 #旅游缆车 #获批 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

范明政在奠边省与省人民委员会举行工作会议 图自越通社

越南政府总理范明政：奠边省须加快发展 实现“富民幸福”

3月8日下午，越南政府总理范明政在奠边省与省人民委员会举行工作会议，重点讨论该省经济社会发展情况、第十六届国会代表和2026-2030年任期各级人民议会代表选举准备工作，以及落实越共中央总书记苏林2026年1月底在奠边调研时所提指导意见的落实情况。

更多

游客游览木州茶山。图自越通社

推动木州国家旅游区可持续发展

5月8日，山罗省人民委员会在木州坊与木州、木山、草原、云山、团结、龙萨、云湖等乡坊，就当地旅游发展工作及2026年木州文化旅游周筹备工作举行工作会议。

大叻火车站由法国人于1932年动工兴建，并于1938年竣工，是全长约84公里的潘郎－大叻铁路线的终点站。图自越通社

林同省大叻寨梅旅游专列：梦幻高原之行的独特魅力

林同省大叻市春香坊大叻火车站海拔1500多米，被誉为越南及印度支那地区最古老、最美丽的火车站之一。这里不仅拥有深厚的历史价值和独特的建筑风格，还凭借大叻寨梅（Trại Mát）的旅游专列航线，成为了吸引无数游客在富有诗意的高原空间中穿梭体验的热门目的地。

传统手工艺村发展的动力

传统手工艺村发展的动力

时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。

外国游客在胡志明市昆岛参加放归小海龟入海之旅，感到无比兴奋。图自sggp.org.jpg

胡志明市加速旅游业转型升级 确立全国旅游中心地位

在雄王祭祖日、南方解放日及国际劳动节9天假期期间，胡志明市共接待游客近170万人次，实现旅游总收入约8.7万亿越盾。这一成果不仅彰显了这座活力都市的强大吸引力，也反映出该市旅游业正加速转型，持续推出新产品、提升游客体验并拓展服务生态体系。

游客游览安江省茶师白千层森林。图自TRA SU TOURIST AREA

多措并举提升九龙江三角洲旅游的吸引力

在绿色旅游和体验式旅游日益成为潮流的背景下，九龙江三角洲正迎来突破发展的“黄金机遇”。但要将潜力转化为实力，必须同步实施可持续且富有创意的发展战略。

游客在奠边府大捷博物馆参观奠边府战役全景画。图自越通社

奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来

五月份回到英雄的奠边这片土地，纪念奠边府大捷72周年的氛围从各处历史遗迹蔓延至每一个村寨。从当年的惨烈战场，到如今的华丽蜕变，奠边省在经济增长、扶贫减贫、基础设施建设及民生保障方面取得了显著成果，为新阶段的发展奠定了坚实基础。

胡志明市一角。图自越通社

胡志明市致力将美食打造成为旅游增长主引擎

美食正逐渐成为旅游业的核心增长动力之一，越来越多游客希望探索能带来令人印象深刻的饮食体验的目的地。随着越南已崛起成为全球瞩目的美食目的地，胡志明市也在不断努力，通过众多特色产品将美食打造成为该市旅游业的“主引擎”。

潘切机场—民用航空项目开工仪式。图自越通社

潘切机场正式动工兴建

4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行了潘切机场—民用航空项目开工仪式。这是具有极其重要意义的活动，标志着林同省在完善交通基础设施、扩展发展空间和提升竞争力战略中迈出了新一步。

富国国际机场。图自越通社

4·30和5·1假期乘坐飞机出行游客达168万人次

越南航空局刚发布了关于雄王祭祖日假期、4月30日至5月1日假期（2026年4月25日至27日和4月30日至5月3日）期间的航空运输信息，其中，整个市场客运量达168万人次和货运量达2.74万多吨，与去年同期相比分别增长2.2%和7.2%。

附图：国际游客参观越南世界文化遗产美山。图自越通社

2026年4月越南接待国际游客超过200万人次

据越南国家旅游局的统计，2026年4月，越南接待国际游客203万人次，将前4个月国际游客总数提升至880万人次，同比增长14.6%，完成2026年全年接待2500万人次国际游客目标的35%。