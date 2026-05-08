越南将在全国范围内推行国际旅客抵境前信息提供系统

越通社河内——据公安部出入境管理局5月8日的消息，该局将在全国范围内推行抵境前信息提供系统（Pre-arrival Information，简称PAI）。这是一个在线平台，允许国际旅客在入境越南前预先提供行程相关的必要信息。



此前，经公安部领导批准，出入境管理局已于2026年4月15日起在新山一国际机场针对外国人试点推行PAI系统。在结束试点期后，PAI系统将在全国范围内铺开。





在国际出行需求日益增长、数字航空、智慧旅游及各类旅客行前支持平台飞速发展的背景下，推行PAI系统对申报单数字化及建立基于实时数据的旅客管理机制具有重要意义。同时，这也体现了出入境管理部门在推动数字化转型、行政审批制度改革以及提升外国入境旅客服务质量方面的努力。





对旅客而言，PAI系统有助于缩短入境时的查验时间，减少办理手续过程中产生的突发问题；有效缓解排队等待情况。旅客可在入境前3天内，随时随地通过连接互联网的电子设备进行申报。



对航空公司及旅游企业而言，引导旅客尽早完成PAI申报，将使其对旅客的咨询和支持服务更加顺畅便捷。



具体操作步骤如下：第一步： 访问官方链接：https://prearrival.immigration.gov.vn；第二步： 选择相应语言（越南语、英语、中文、法语等）；第三步： 点击“创建并提交申报单”；输入CAPTCHA验证码；按指南填写旅客信息、签证信息及行程信息；第四步： 完成信息提供后，系统将生成二维码（QR码）。旅客需将二维码保存在手机中或打印成纸质版，以便在口岸入境时使用。



关于试点成效， 出入境管理局表示，自2026年4月15日至4月30日的15天试点期内，新山一国际机场的PAI系统运行良好，各项指标乐观：共有161596名旅客进行申报，其中119854名旅客成功提交信息。



在下个阶段， 出入境管理局将继续在其他国际机场扩大推行PAI系统，并与相关单位配合，根据实际情况研究并建议在陆路口岸推行。



此外，出入境管理局强调，PAI系统仅用于收集抵境前行程信息，不具备接收申请档案或审批发放外国游客签证的功能。（完）



