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胡志明市力争打造成为国际旅游热点目的地

胡志明市正致力于转型为数字化旅游中心，提供多样化且可持续的体验，目标是到2026年接待国际游客1100万人次。

胡志明市中央邮局的建筑亮点在于其穹顶结构。图自越通社
胡志明市中央邮局的建筑亮点在于其穹顶结构。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市正致力于转型为数字化旅游中心，提供多样化且可持续的体验，目标是到2026年接待国际游客1100万人次。

现代旅游业不再仅仅是数量上的竞争，而是洞察力的角逐。因此，在完善组织结构后，胡志明市旅游业确定将数据和体验视为新的资源。与此同时，该市旅游业不能仅局限于推广现有资源，而必须以满足游客需求为导向。

2026年，越南旅游业设定的目标是接待国际游客2500万人次和国内游客1.5亿人次。其中，胡志明市力争实现接待国际游客1100万人次和国内游客5000万人次的目标。

今年前几个月的考察结果显示，胡志明市旅游业的显著趋势是开发集成化产品套餐，将住宿、餐饮与娱乐相结合。这不仅提升了游客的体验，还为选择短途旅行、融合城市观光与海滨度假的游客提供了更多便利。

胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，步入2026年，该市旅游业已确定了到2030年的MICE旅游（会议、奖励旅游、大会和展览）发展路线图。

首先，在促销推广领域上，胡志明市旅游业将通过国际MICE博览会和论坛，重点锁定东北亚、东南亚和欧洲等“高消费”市场。

其次，在专业化产品领域上，市旅游部门将支持企业根据各个市场的需求，优化并构建集“住宿、会议、观光、购物”于一体的全包式服务套餐。

胡志明市旅游业还致力于推进数字化转型与人力资源标准化，通过优化服务流程并在游客管理和活动策划中应用先进技术，以提升国际竞争力。

此外，部分社区旅游、农业旅游以及郊区乡村体验模式已初步吸引游客关注，特别是深受家庭群体和年轻游客青睐。

据黎张贤和表示，这些成果肯定了胡志明市作为旅游目的地持久的吸引力。其中，MICE 旅游发挥了关键的“尖端”作用，不仅推动了行业的复苏与增长，也提升了胡志明市在全球旅游版图上的品牌定位。

凭借 2026 年前几个月奠定的坚实基础和清晰的战略方向，胡志明市旅游业有望在未来一段时间继续取得突破、实现可持续发展，并进一步深化国际一体化进程。（完）

越通社
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