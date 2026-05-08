经济

越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度

2026年前几个月，流入越南的外商直接投资（FDI）资金持续释放积极信号。在全球经济动荡的背景下，越南能够保持对外资的吸引力体现了国内投资环境的稳定性。

越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度。图自越通社
越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度。图自越通社

越通社河内——2026年前几个月，流入越南的外商直接投资（FDI）资金持续释放积极信号。在全球经济动荡的背景下，越南能够保持对外资的吸引力体现了国内投资环境的稳定性。

据越南财政部的统计，目前正在越南开展的外资项目共4.62万个，注册资金总额约5450亿美元。累计实际到位资金超过3570亿美元（占比65.6%）。 仅2026年前4个月，FDI总额已达182.4亿美元，同比增长32%。实际到位资金约74亿美元，增长9.8%，创下近5年来的最高水平。

中央政策与战略委员会副主任阮德显表示，越南吸引外资的趋势继续保持积极势头，越南注册外资总额较去年同期大幅增长，表明国际投资者对越南投资和营商环境的信心进一步得到巩固。

此外，新获批项目达1249个，注册资本总额为121.5亿美元，是去年同期的2.2倍，证明越南依然是各投资者在供应链多样化与转移战略中的重点地区。

值得关注的是目前外资企业倾向于高科技和大规模的项目，其符合吸引具有选择性投资、优先考虑先进技术、基础技术、高附加值以及能够惠及国内企业的招商引资方向。这也是下一阶段提高外资质量的关键因素。

外资释放出的积极信号助力增强国际企业界对越南投资环境的信心。越南韩国商会（Kocham）副主席金仁宇透露，截止2026年2月，韩国对越南的投资总额累计达952.3亿美元，共10425个项目。越南拥有开放经济、牢固的生产基地和令人印象深刻的增长速度等优势。对韩国企业而言，越南不仅是生产与出口根据地，也是韩国企业的长期战略市场。

越南中国商会会长孙风雷表示，目前在越运营的中国企业超过1万家，集中向数字技术和清洁能源等领域转型。

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2026年前4个月，越南吸引外资增长32%

据越南财政部统计总局5月3日上午公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。

越南欧洲商会（EuroCham）副主席闵柯（Torben Minko）表示，EuroCham目前在越运营企业共1500家，欧盟企业对越南市场的信心处于极高水平。

国际专家认为，越南须继续改善投资环境，提高生产力、技术能力和工业互联水平，确保政策预测性、行政执行的一致性和透明的法律环境，加快行政手续办理速度，注重绿色转型和环境、社会和公司治理（ESG）标准，满足国际投资者日益提高的要求。

境外投资局原局长、越南工业园区金融协会主席潘友胜博士认为，为营造具有吸引力、透明、稳定的投资环境，同时提高吸引外资的质量，地方政府需要继续果断、同步地实施各项解决方案，着力培养高素质的人力资源，满足技术产业，尤其是知识含量高、附加值高的产业的需求。

同时，招商引资应着重加强国内外企业之间的合资与合作，从而为越南企业更深入地参与生产价值链、学习技术、提高管理能力、逐步发展内在技术能力创造条件。（完）

越通社
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