经济

2026-2030年阶段西宁省重点招商引资49个工业园区项目

西宁省人民委员会日前批准了2026-2030年阶段重点招商引资的49个工业园区项目清单，总用地面积约为1.6万公顷，进一步实化细化具体化工业发展规划，为招商引资创造更大空间并推动新阶段经济增长等。

2026-2030年阶段西宁省重点招商引资49个工业园区项目。图自越通社
2026-2030年阶段西宁省重点招商引资49个工业园区项目。图自越通社

越通社西宁省——西宁省人民委员会日前批准了2026-2030年阶段重点招商引资的49个工业园区项目清单，总用地面积约为1.6万公顷，进一步实化细化具体化工业发展规划，为招商引资创造更大空间并推动新阶段经济增长等。

仅在2026年，西宁省重点招商引资21个工业园区项目，总面积约为7150公顷。各项目集中在具有工业、物流和口岸经济发展优势的地区，如三盂、盛利、成德、起桥、秋渝、新麟、万草以及木牌口岸经济区。

许多项目规模达400-500公顷，如一号盛利工业园区、一号成德工业园区、起桥工业园区一期工程、成成功工业园区扩建项目以及一号秋渝工业园区等。

在2026-2030年阶段，西宁省继续重点招商引资28个工业园区项目，总面积超过8800公顷。重点项目包括二号和三号成德工业园区、槟贵（Bến Củi）工业园区、一号和二号新隆工业园区等，每个项目规模500公顷，二号顺道工业园区面积461公顷，二号德惠工业园区面积约450公顷。

在这些项目中，安宁东工业园区的规模最大，占地面积达525公顷。此外，该省还计划在兴顺和庆厚建设多个高科技工业园区，重点引进采用先进技术、具有高附加值且环境友好的绿色产业。

根据规划，大部分项目将按照现行法律规定采用选择投资商方式实施，旨在形成配套、现代化的工业园区体系，并与城市、服务业和物流发展相结合。通过此举，逐步将西宁省打造成为东南部地区及南部边境地区重要工业和货物中转中心等。（完）

越通社
#西宁省 #招商引资 #工业园区 广宁省
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