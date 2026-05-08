经济

越南与印度加强能源与生物燃料领域合作

在随同越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问期间，越南工贸部部长黎孟雄会见了埃萨集团（Essar Group）。埃萨集团是印度大型跨国企业，其业务涵盖能源、基础设施、金属与矿产、技术与零售四大核心领域。

双方会议现场。图自工贸部
双方会议现场。图自工贸部

越通社河内——在随同越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问期间，越南工贸部部长黎孟雄会见了埃萨集团（Essar Group）。埃萨集团是印度大型跨国企业，其业务涵盖能源、基础设施、金属与矿产、技术与零售四大核心领域。

会上，黎孟雄部长高度评价埃萨集团长期以来对越南市场的关注及在能源和石油天然气领域的长期合作。他对该集团与越南伙伴的各项合作活动，以及未来进一步扩大投资合作的意向表示认可。

双方就能源、石油天然气、生物燃料及低碳能源解决方案的合作前景进行了深度探讨。黎孟雄透露，越南正在不断完善法律框架，落实国家能源总体规划，并朝着绿色、可持续的方向推动能源转型，这为像埃萨集团这样具备实力和经验的国际企业开辟了广阔的合作空间。

在石油天然气领域，黎孟雄强调，越南正在对2022年《石油法》进行修订，旨在为石油勘探、开发活动营造更加透明、便利的法律环境。越南鼓励有实力的投资商在符合国家能源发展规划的基础上，继续扩大合作，参与石油、能源及能源基础设施项目，确保投资效率并遵守越南法律规定。

关于生物燃料和生物炼油（bio-refinery）领域，黎孟雄强调，越南正大力推行生物燃料发展路线图，旨在提高能源安全水平和保护环境。他高度评价埃萨集团利用农业副产品生产能源、石化产品和化学品的经验；并认为这符合越南未来可持续发展、循环经济和能源转型的导向。

黎孟雄鼓励埃萨集团继续考虑对越南的生物燃料、可持续航空燃料（SAF）、绿氢及低碳能源解决方案等领域进行投资；同时加强与越南合作伙伴的协调配合，研究推出符合市场需求和越南能源发展导向的具体合作模式。

埃萨集团领导对越南的投资环境和市场潜力表示高度赞赏，并重申愿与越南合作伙伴在能源、石油天然气和生物燃料领域继续开展长期合作。

双方一致认为，鉴于越南未来巨大的能源发展需求，结合绿色能源转型和可持续发展的趋势，越南企业与埃萨集团在油气、生物燃料、能源基建、低碳能源以及服务能源转型的技术方案等领域的合作空间巨大，前景十分广阔。（完）

越通社
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